Путин не остановится ни перед чем: какой новый сценарий Кремль хочет реализовать в Украине

Россия направила три дрона по подстанции, критически важной для работы Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Какими могут быть последствия этой атаки для Украины и чего добивается Кремль – ответил искусственный интеллект.

АЭС. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что Россия целенаправленно ищет слабые места украинской энергосистемы. Подстанции обеспечивают не только передачу электроэнергии, но и внешнее питание систем безопасности атомных станций. Поэтому вывод таких объектов из строя может привести к ограничению генерации, более продолжительным отключениям и дополнительному давлению на население и бизнес.

По мнению чат-бота, Кремль пытается последовательно выводить из строя узлы, позволяющие АЭС работать на полную мощность. В то же время говорить о ядерной аварии рано: в приведенном заявлении Шмыгаля речь не шла о повреждении подстанции или изменении режима работы станции.

Gemini рассматривает атаку как попытку спровоцировать системный блекаут и создать ядерную угрозу. По его оценке, разрушение ключевых подстанций может вынудить атомные энергоблоки останавливаться или снижать мощность. Это усугубит дефицит электроэнергии и усложнит ее перераспределение.

Чат-бот также называет ядерный шантаж одним из возможных мотивов Кремля: создавая опасные ситуации вокруг АЭС Россия пытается повысить ставки в противостоянии с Западом. В то же время Gemini отмечает, что резервные схемы питания и быстрые ремонты помогают энергетикам удерживать систему в рабочем состоянии.

Grok называет атаку частью стратегии энергетического террора. Он обращает внимание на риски внешнего питания станции и систем охлаждения. Если подстанцию серьезно повредят, работу энергоблока могут ограничить.

По оценке Grok, Кремль стремится истощить украинцев холодом, тьмой и страхом ядерного инцидента, чтобы принудить Киев к уступкам. Отдельно он говорит о давлении на Европу из-за угрозы радиационных последствий.

Все три чата сходятся в одном: удары по подстанциям, связанным с работой АЭС, могут усугубить проблемы украинской энергосистемы и создать дополнительное давление на общество. В то же время акценты различаются: ChatGPT говорит о последовательном ослаблении энергетической инфраструктуры, Gemini – о риске системного блекаута и ядерном шантаже, а Grok – о попытке истощить украинцев и заставить власть к уступкам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, угрожает ли Украине ядерная катастрофа из-за ударов по АЭС.



