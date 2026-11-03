Путин не остановится ни перед чем: какой новый сценарий Кремль хочет реализовать в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия направила три дрона по подстанции, критически важной для работы Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Какими могут быть последствия этой атаки для Украины и чего добивается Кремль – ответил искусственный интеллект.
АЭС. Фото портал "Комментарии"
ChatGPT считает, что Россия целенаправленно ищет слабые места украинской энергосистемы. Подстанции обеспечивают не только передачу электроэнергии, но и внешнее питание систем безопасности атомных станций. Поэтому вывод таких объектов из строя может привести к ограничению генерации, более продолжительным отключениям и дополнительному давлению на население и бизнес.
По мнению чат-бота, Кремль пытается последовательно выводить из строя узлы, позволяющие АЭС работать на полную мощность. В то же время говорить о ядерной аварии рано: в приведенном заявлении Шмыгаля речь не шла о повреждении подстанции или изменении режима работы станции.
Gemini рассматривает атаку как попытку спровоцировать системный блекаут и создать ядерную угрозу. По его оценке, разрушение ключевых подстанций может вынудить атомные энергоблоки останавливаться или снижать мощность. Это усугубит дефицит электроэнергии и усложнит ее перераспределение.
Чат-бот также называет ядерный шантаж одним из возможных мотивов Кремля: создавая опасные ситуации вокруг АЭС Россия пытается повысить ставки в противостоянии с Западом. В то же время Gemini отмечает, что резервные схемы питания и быстрые ремонты помогают энергетикам удерживать систему в рабочем состоянии.
Grok называет атаку частью стратегии энергетического террора. Он обращает внимание на риски внешнего питания станции и систем охлаждения. Если подстанцию серьезно повредят, работу энергоблока могут ограничить.
По оценке Grok, Кремль стремится истощить украинцев холодом, тьмой и страхом ядерного инцидента, чтобы принудить Киев к уступкам. Отдельно он говорит о давлении на Европу из-за угрозы радиационных последствий.
Все три чата сходятся в одном: удары по подстанциям, связанным с работой АЭС, могут усугубить проблемы украинской энергосистемы и создать дополнительное давление на общество. В то же время акценты различаются: ChatGPT говорит о последовательном ослаблении энергетической инфраструктуры, Gemini – о риске системного блекаута и ядерном шантаже, а Grok – о попытке истощить украинцев и заставить власть к уступкам.
Напомним: портал "Комментарии" писал, угрожает ли Украине ядерная катастрофа из-за ударов по АЭС.