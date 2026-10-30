Путин не обводит Трампа кругом пальца: названа единственная циничная цель США относительно мира в Украине

Дональд Трамп не обязательно становится жертвой политических маневров Владимира Путина — американский президент может полностью осознавать, какие цели стремится достичь в отношениях с Кремлем. Речь идет, в частности, о возвращении к экономическому сотрудничеству между США и Россией, несмотря на войну против Украины. Такую оценку высказал журналист-публицист и политический обозреватель Виталий Портников.

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Комментируя предположение, что Путин может манипулировать Трампом, журналист подчеркнул, что не стоит недооценивать американского президента и считать, что тот не понимает собственных действий. По мнению Портникова, нынешняя политика Вашингтона вписывается в более продолжительную историю попыток наладить отношения с Москвой.

"Я вообще не считаю, что Путин обводит Трампа вокруг пальца. Я считаю, что Трамп все прекрасно понимает. Я не буду говорить, общий это план чуть ли не общий, но Трамп прекрасно понимает, что он делает. Идея в том, что нужно вернуться к экономическим взаимоотношениям между Россией и Соединенными Штатами, несмотря на ситуацию, несмотря на ситуацию". обозреватель.

Портников связывает нынешние процессы с предыдущими попытками Кремля добиться завершения войны на собственных условиях и возобновить отношения с Западом. Он вспомнил политические события после победы Трампа на выборах 2016 года, смену власти в Украине в 2019-м и полномасштабное вторжение России в 2022 году. В то же время журналист подчеркнул, что не все расчеты Москвы оправдались.

По его словам, возвращение Трампа в Белый дом создало для Кремля новую возможность продвигать желаемый сценарий, однако это не означает, что Россия уже достигла поставленных целей.

"Это не история 2022 года, извините. Это история 2016 года и победы Трампа на президентских выборах. Путин мог думать, что использует президентство Трампа, как и сейчас он думает, для того чтобы этот конфликт закончился так, как этого хотела бы Россия. Но происходит все по совершенно другому сценарию", — отметил Портников.

Портал "Комментарии" уже писал , что гуманитарная операция по спасению жителей оккупированных Олешек может стать для Кремля не только пропагандистским поводом, но и возможностью воспользоваться ситуацией в собственных военных интересах.