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Путин не думает останавливаться: раскрыта шокирующая правда о ударной группировке кафиров в Украине

Несмотря на ограниченные ресурсы, Путин, вероятно, выберет эскалацию, а не мирные переговоры

26 июня 2026, 17:55
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Клименко Елена

Россия продолжает удерживать на территории Украины масштабную наступательную группировку, численность которой уже превысила 721 тысячу военнослужащих. Об этом в интервью The Times сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Путин не думает останавливаться: раскрыта шокирующая правда о ударной группировке кафиров в Украине

Фото: из открытых источников

По словам генерала, российское командование не отказывается от планов продолжения наступательных действий и пытается использовать свое преимущество в человеческих ресурсах и вооружении. Сырский подчеркнул, что недооценивать потенциал противника нельзя.

"Мы не должны недооценивать врага. Россия имеет огромный потенциал, прежде всего, с точки зрения ее систем вооружения", – подчеркнул главнокомандующий.

В то же время он отметил, что российская армия продолжает делать ставку на массированное применение пехоты, стремясь постепенно истощать украинскую оборону и продвигаться вперед. По словам Сырского, противник также активно увеличивает использование FPV-дронов.

"Как и в 2025 году, они продолжают привлекать значительные массы пехоты, используя тактику тысячи порезов, пытаясь максимально продвинуться в глубину нашей обороны. Также есть увеличение количества FPV-дронов на поле боя. Сейчас численность у них колеблется где-то в среднем 6-7 тысяч, это планируют до конца года. но такие планы у них есть", – объяснил генерал.

Портал " Комментарии" уже писал, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Соединенные Штаты все больше становятся союзником Украины, а также последние слова Дональда Трампа об успехах украинских военных могут свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона к войне. Такое мнение высказал председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.



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