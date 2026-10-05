Путин нашел новую болевую точку Украины: политолог предупредил об опасном сценарии РФ



















Россия начала активнее бить по мостам в Киеве, однако главная цель таких атак может заключаться не в физическом уничтожении инфраструктуры. Кремль пытается использовать уязвимость мостов для создания проблем с логистикой, усиления психологического давления на население и дестабилизации украинского тыла. Об этом заявил политолог Олег Саакян.

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Комментируя удар по Северному мосту, эксперт отметил, что полное перекрытие таких объектов во время воздушной тревоги не всегда может быть эффективным. По его словам, между объявлением тревоги и ударом иногда проходят считанные минуты, поэтому физически успеть перекрыть мост и остановить движение очень сложно.

В то же время Саакян считает, что именно мосты одна из болевых точек Киева. Ими ежедневно пользуются сотни тысяч людей, перемещающихся между правым и левым берегами столицы. Поэтому даже повреждение отдельных участков может создавать серьезные проблемы для городской логистики.

При этом эксперт отмечает, что Россия вряд ли способна обычными ударами полностью уничтожить киевские мосты. Значительно более реалистичная цель — регулярно атаковать их, создавая задержки, хаос и дополнительное напряжение для жителей столицы.

"Третий тезис — это не об уничтожении мостов, это о терроре. Просто мосты являются узким бутылочным горлышком, ощущаемым сотнями тысяч киевлян", — пояснил Саакян.

По его мнению, Россия сейчас вынужденно меняет подходы из-за проблем с достижением результатов в других направлениях. После неудачных попыток получить решающее преимущество на фронте, Москва может делать ставку на усиление террора в украинском тылу.

Саакян считает, что таким образом, Кремль рассчитывает дестабилизировать украинское общество и повысить его "болевой порог". Россия, по его словам, не может сломать украинскую оборону или коалицию поддержки Украины, потому пытается найти другие способы давления.

"Это террор, усиление этого террора в надежде, что, возможно, они, не имея возможности завалить коалицию по поддержке Украины, не имея возможности свергнуть украинский фронт, смогут дестабилизировать тылы", — отметил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может оказаться за столом переговоров с Россией уже к весне, если возникнут серьезные проблемы с финансированием и снабжением западного вооружения. В таком случае Киеву могут навязывать уступки, а Россия потенциально способна получить контроль над всей Донецкой областью не только по военному пути, но и из-за политических договоренностей.