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Путин нашел лучший способ капитуляции Украины и без ударов: эксперт предупредил о новом переломе в войне

Политолог Валерий Клочок считает, что Москва может пытаться усилить внутриполитическую нестабильность в Украине и добиваться изменения политического курса

1 октября 2026, 10:35
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Клименко Елена

Россия может пытаться добиться уступок от Украины не только посредством ударов по тылу и военному давлению, но и через внутриполитические процессы. Такую точку зрения очертил политолог Валерий Клочок.

Путин нашел лучший способ капитуляции Украины и без ударов: эксперт предупредил о новом переломе в войне

Фото: из открытых источников

По его словам, конечной целью Кремля он считает установление политического контроля над Украиной и перезапуск внутриполитических процессов. При этом эксперт подчеркнул, что не согласен с формулировкой о возможной капитуляции Украины.

"Украина не капитулирует. И даже нужно понимать, что целью Путина было установление подконтрольного политическому режиму в Украине", — заявил Клочок.

По его мнению, одним из возможных элементов такого сценария могут стать выборы и дальнейшие внутриполитические изменения. Клочок предполагает, что Москва заинтересована в появлении в Украине политических сил, готовых договариваться с Кремлем.

"На сегодняшний день целью Путина действительно сделать так, чтобы Украина пошла на выборы и сменилась власть в Украине", — сказал политолог.

В то же время Клочок связывает возможное политическое давление с более широким видением Кремля по поводу будущего Украины. По его оценке Москва может стремиться ограничить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и добиваться изменений в политической системе.  

Эксперт также отметил, что нынешние внутренние проблемы Украины, в частности, коррупционные скандалы и споры по использованию ресурсов, могут создавать дополнительное пространство для такого давления.

Портал "Комментарии" уже писал, что переговорный процесс между Украиной, США и Россией может получить новый импульс, однако потенциальные договоренности еще не будут означать приближение завершения войны. Одним из возможных направлений переговоров может стать прекращение ударов по энергетическим объектам. В то же время, для Украины остается риск, что Москва использует любую паузу в боевых действиях для усиления собственных позиций.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qsg9kM68RTI&t=804s
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