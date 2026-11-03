Путин нашел лучший способ избежать наказания за преступления в Украине: озвучено тревожное заявление

Россия может использовать переговоры с Соединенными Штатами по завершению войны в Украине не только для достижения собственных экономических целей, но и для ослабления единства Европы. Даже без конкретных уступок со стороны Запада сама дискуссия о возобновлении отношений с Москвой способна обострить противоречия внутри Евросоюза. Об этом в интервью "Главкому" заявила бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина.

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По словам дипломатки, в обсуждаемых американской стороной проектах мирных договоренностей поднимается вопрос будущих отношений России с европейскими государствами. В частности, речь идет о возможном возобновлении экономической интеграции и транзита российского газа.

В то же время Стефанишин сомневается, что нынешние переговоры американских спецпредставителей с Москвой создают реальные предпосылки для полноценного возвращения России в европейское экономическое пространство.

"Эти предложения точно не выглядят серьезными, потому что эти переговоры ведут американские спецпредставители с Москвой. Но, конечно, даже такая риторика может расшатывать Европу изнутри", – подчеркнула экспосол.

Она предполагает, что Кремль стремится использовать переговорный процесс для получения дополнительных преимуществ: добиться доступа к замороженным активам, ослаблению санкций и возобновлению экономических контактов с европейскими странами.

"Думаю, это и является одной из целей России — возможно, по дороге заграбастать себе еще какие-нибудь "подарки" в виде замороженных активов, послаблений санкций или возобновление экономического сотрудничества", — пояснила Стефанишина.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российская армия могла приостановить осеннюю наступательную операцию в Донецкой области и перейти к обороне из-за проблем с обеспечением горючим.