Путин нашел «кнопку», которая может парализовать Украину: озвучено тревожное заявление о новой угрозе



















Россия пытается найти в Украине централизованные системы и объекты, удар по которым может повлечь за собой значительные проблемы для населения. Речь идет не только об энергетике, но и о связи, водоснабжении, управлении и других критических сферах. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

Фото: портал "Комментарии"

По его словам, украинская сторона уже сделала значительную часть инфраструктуры более рассредоточенной, из-за чего российские удары не дают ожидаемого эффекта. В то же время противник продолжает искать новые уязвимые места.

"Они сейчас пытаются добраться до связи и посмотреть методом научного тика. То есть, они просто пробуют: туда, сюда. По электроэнергетике та же картина: у нас электроэнергетика сейчас рассредоточена, поэтому большого эффекта нет. По атомным станциям они бить не будут, и они это прекрасно знают, потому что мы тут же ударим по их станциям", – объяснил Свитан.

Эксперт отметил, что аналогичная ситуация сложилась с водоснабжением и продовольственным обеспечением. По его словам, после предыдущих попыток создать проблемы украинские города и органы местного самоуправления вынуждены были искать альтернативные механизмы обеспечения населения. В то же время, крупнейшей потенциальной проблемой Свитан считает чрезмерную централизацию отдельных систем. По его мнению, Россия именно такие узлы попытается найти для дальнейших ударов.

"Россияне сейчас пытаются найти такие реперные точки, куда можно было бы нажать, чтобы одним ударом положить что-нибудь централизованное. Поэтому нужно срочно сейчас проверить все моменты, связанные с такого рода централизацией, и децентрализовать их. Особенно под внешним давлением такие вещи следует рассредоточивать", — подчеркнул военный эксперт.

По словам Свитана, цифровизация государственных процессов также обладает потенциальной уязвимостью, если критически важные функции концентрируются в одном центре. В случае атаки на такой узел противник может попытаться парализовать значительную часть системы государственного управления.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Украина изменила подход к переговорам с международными партнерами, в том числе с США. Киев больше не демонстрирует готовность встречаться в любых условиях, а пытается привязывать дипломатические контакты к конкретному результату. Об этом заявил политолог Олег Саакян.