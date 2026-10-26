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Путин нашел идеальную мишень для ударов: что планирует уничтожить в Украине

Искусственный интеллект объяснил, почему удары по "Эпицентру" могут быть направлены против экономики Украины и гражданского населения

26 октября 2026, 14:04
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Кречмаровская Наталия

Россия системно выбивает гипермаркеты сети "Эпицентр". На днях под обстрел попали торговые объекты в Киеве, Харькове, Полтаве, Ковеле и других городах. Искусственный интеллект объяснил, почему Кремль избрал такую цель.

Путин нашел идеальную мишень для ударов: что планирует уничтожить в Украине

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что "Эпицентр" — это не только торговая сеть, но и большие складские комплексы со строительными материалами, необходимыми для восстановления поврежденных городов, инфраструктуры и жилья. Их уничтожение, по оценке чат-бота, может ослаблять строительный сектор.

Также Gemini отмечает, что для Кремля это идеальная мишень для распространения паники, создания дефицита товаров первой потребности и давления на гражданских из-за перманентного ощущения опасности. Это еще одно проявление террора против мирного населения, говорится в ответе.

Чат-бот Copilot также называет "Эпицентр" символом украинской экономики и устойчивости общества. По его мнению, атаки могут лишать людей доступа к требуемым товарам, уничтожать рабочие места и сокращать налоговые поступления.

Отдельно чат-бот обращает внимание на психологический эффект. Торговые центры остаются местами, где люди могут испытывать привычный ритм жизни, несмотря на войну. Поэтому их уничтожение Copilot трактует как попытку убедить украинцев, что безопасная повседневность невозможна. В то же время, по его оценке, такие атаки могут усиливать сплоченность общества.

Чат-бот DeepSeek обращает внимание на российские заявления о якобы военном использовании таких объектов. По его словам, Минобороны РФ объясняет удары поражением объектов двойного назначения, где якобы хранились товары для ВСУ.

По мнению модели ИИ, это сознательная стратегия террора против тыла. Обстрелы торговых сетей — это не точечные военные операции, а попытка сделать жизнь в Украине невыносимой и показать, что никто нигде не чувствует себя в безопасности. И то, что под удары подвергаются именно большие гражданские хабы, а не только военные объекты, это подтверждает.

Все три чата сходятся на том, что уничтожение "Эпицентра" может наносить удар не только по торговле, но и по экономике, рабочим местам и психологической устойчивости украинцев. Gemini больше всего акцентирует внимание на строительных материалах и восстановлении страны, Copilot – на ощущении нормальной жизни, а DeepSeek – на стратегии террора против тыла.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новой стратегии Украины в войне.




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