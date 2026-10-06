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Путин начинает реализацию нового плана: что стоит за ударом РФ по автобусу на границе с Молдовой

Беспилотник атаковал район перехода Паланка - Маяки - Удобное и повредил пассажирский автобус

6 октября 2026, 09:21
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Кравцев Сергей

Российский беспилотник утром 5 сентября атаковал район пограничного перехода Паланка – Маяки – Удобное на границе Украины и Молдовы. В результате был поврежден пассажирский автобус, а ранения получил сотрудник молдавской пограничной полиции. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин начинает реализацию нового плана: что стоит за ударом РФ по автобусу на границе с Молдовой

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики называют произошедшее первым подтвержденным случаем ранения гражданина Молдовы в результате российской атаки беспилотником. При этом пока остается неясным, где именно произошел первичный удар – на территории Украины или Молдовы.

В ISW отмечают, что опубликованные геолокационные материалы указывают: после удара беспилотник мог изменить траекторию и упасть уже на молдавской территории.

Инцидент произошел на фоне учащения российских атак вблизи украинских пунктов пропуска, ведущих в Молдову, Румынию и Польшу. Одновременно увеличилось количество случаев нарушения воздушного пространства соседних государств.

По данным ISW, с начала полномасштабного вторжения до июля 2026 года российские беспилотники не менее 20 раз нарушали воздушное пространство Молдовы. Еще около десяти подобных случаев зафиксировали с августа. Кроме того, утром 3 октября в Молдове обнаружили пять российских БПЛА, включая дроны типа "Бандероль".

В ISW считают, что подобные инциденты могут использоваться Москвой для давления на западные страны. По оценке аналитиков, Россия стремится повысить стоимость поддержки Украины для соседей и одновременно постепенно сделать регулярные нарушения воздушного пространства привычным явлением.

Случай у Паланки стал особенно чувствительным для Кишинева, поскольку удар произошел непосредственно возле одного из ключевых транспортных маршрутов между Украиной и Молдовой.

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