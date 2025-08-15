logo

Путин может забыть об изоляции: стало известно об удивительном решении Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин может забыть об изоляции: стало известно об удивительном решении Трампа

Трамп стремится к перемирию, Путин же считает встречу с ним своей победой без уступок.

15 августа 2025, 15:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским лидером Владимиром Путиным на Аляске вызвала разные реакции в обеих столицах, сообщает Bloomberg. Несмотря на то, что оба политика не исключают новых переговоров, их видение успеха этого события существенно отличается.

Путин может забыть об изоляции: стало известно об удивительном решении Трампа

Фото: из открытых источников

Для Трампа, как отмечает издание, ключевым приоритетом является "любое перемирие в Украине", ведь именно это он считает главной целью диалога. Для Путина уже сам факт того, что встреча состоялась на американской территории, является стратегической победой – особенно учитывая, что Кремль не сделал никаких уступок в отношении войны в Украине.

Такая разбалансировка интересов, подчеркивает Bloomberg, создает как риски, так и возможности для Трампа, неоднократно утверждавшего, что только он "может остановить эту войну".

В материале также говорится, что у Путина пока нет веских причин останавливать агрессию, ведь его войска, хоть и медленно, но продвигаются вглубь Украины. В то же время, он не хочет потерять контакт с американским президентом, с которым у него сложились давние личные связи.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Путин превратился в изгоя на международной арене. Поэтому личная встреча с Трампом может стать для него способом легитимизации и частичного выхода из изоляции.

Особую символику приобретает место переговоров – военная база Элмендорф-Ричардсон в США. Для Путина, считает Bloomberg, даже самое присутствие там является своеобразной дипломатической победой.

Портал "Комментарии" уже писал , что логист 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным Друг Варяг заявил, что не видит в дипломатических разговорах потенциала, который смог бы принести мир в Украину. По его мнению, единственным эффективным путём остается силовое сдерживание агрессора.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-15/trump-and-putin-have-different-ideas-of-success-at-alaska-summit
