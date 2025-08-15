Встреча между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским лидером Владимиром Путиным на Аляске вызвала разные реакции в обеих столицах, сообщает Bloomberg. Несмотря на то, что оба политика не исключают новых переговоров, их видение успеха этого события существенно отличается.

Для Трампа, как отмечает издание, ключевым приоритетом является "любое перемирие в Украине", ведь именно это он считает главной целью диалога. Для Путина уже сам факт того, что встреча состоялась на американской территории, является стратегической победой – особенно учитывая, что Кремль не сделал никаких уступок в отношении войны в Украине.

Такая разбалансировка интересов, подчеркивает Bloomberg, создает как риски, так и возможности для Трампа, неоднократно утверждавшего, что только он "может остановить эту войну".

В материале также говорится, что у Путина пока нет веских причин останавливать агрессию, ведь его войска, хоть и медленно, но продвигаются вглубь Украины. В то же время, он не хочет потерять контакт с американским президентом, с которым у него сложились давние личные связи.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Путин превратился в изгоя на международной арене. Поэтому личная встреча с Трампом может стать для него способом легитимизации и частичного выхода из изоляции.

Особую символику приобретает место переговоров – военная база Элмендорф-Ричардсон в США. Для Путина, считает Bloomberg, даже самое присутствие там является своеобразной дипломатической победой.

Портал "Комментарии" уже писал , что логист 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным Друг Варяг заявил, что не видит в дипломатических разговорах потенциала, который смог бы принести мир в Украину. По его мнению, единственным эффективным путём остается силовое сдерживание агрессора.