logo

BTC/USD

115349

ETH/USD

4537.63

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин может потирать руки: назван крайне опасный момент удара БПЛА по Польше
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин может потирать руки: назван крайне опасный момент удара БПЛА по Польше

Украина способна обучать военных НАТО не только борьбе с дронами, но и ведению боевых действий в воздухе и море, однако все зависит от готовности союзников к такому сотрудничеству.

12 сентября 2025, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во время интервью на Radio NV генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, заявил, что российская атака дронами на Польшу носила провокационный характер и не предусматривала непосредственных ударов по объектам. По его словам, целью Москвы было не физическое уничтожение, а демонстрация способности нанести потенциальный ущерб.

Путин может потирать руки: назван крайне опасный момент удара БПЛА по Польше

Фото: из открытых источников

"Не все запущенные беспилотники имели боевую часть. Изучаются их остатки, и предварительные выводы указывают на то, что это были не классические Шахеды, а, скорее, учебно-провокационные модификации. Они были оснащены дополнительными топливными баками, чтобы пролететь как можно дальше. Романенко.

По его мнению, этот маневр России обнажил слабые места в системе коллективной безопасности НАТО. Альянс не смог эффективно противодействовать этой демонстрации, и теперь среди союзников начинается поиск виновных в просчетах ПВО.

Генерал также считает, что Украина могла быть ценным партнером в подготовке западных армий. В частности, она имеет опыт не только по уничтожению дронов, но и ведению боевых действий в воздухе и на море. Однако для такого сотрудничества необходима политическая воля со стороны самих стран НАТО.

Отдельно Романенко обратил внимание на общественный аспект. Польша, несмотря на мощное перевооружение, имеет только около 10% населения, готового защищать свою страну в случае войны. Еще меньше поляков готово помогать Украине с оружием в руках. Это свидетельствует о разрыве между техническими возможностями и реальным человеческим ресурсом в НАТО.

"Путин достиг своего — он показал, что даже самая вооруженная страна Альянса не имеет достаточной воли к сопротивлению. Это вызов не только для Польши, но и для всей системы НАТО", — подытожил генерал.

Как уже писали "Комментарии", США продемонстрировали противоречивую позицию в ответ на российскую агрессию против Польши. Президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию во время разговора с журналистами, предположил, что российское нарушение воздушного пространства Польши могло быть случайностью, и выразил надежду на скорейшее урегулирование инцидента.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GWgWFT9vG48&ab_channel=RadioNV
Теги:

Новости

Все новости