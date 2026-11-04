Путин может получить неожиданный сигнал от Украины: раскрыт громкий инсайд визита Арахамии и Лубинца в США



















Планируемая встреча украинских представителей с первой леди США Меланией Трамп может стать не только площадкой для обсуждения гуманитарных вопросов. Политолог Игорь Рейтерович предположил , что участие в мероприятии представителя Кремля Кирилла Дмитриева потенциально открывает дополнительные возможности для неформальной коммуникации между Украиной и Россией.

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По информации, озвученной в публичном пространстве, в США должны отправиться глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Российскую сторону, как ожидается, будут представлять омбудсмен Татьяна Москалькова и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Рейтерович отметил, что гуманитарное направление может быть важно для Украины, в частности в контексте эвакуации гражданских с оккупированных территорий. Он напомнил о договоренностях о временном прекращении огня для эвакуации людей из Олешек, достигнутых при посредничестве первой леди США.

"Если они через Меланию Трамп могут такую волю проявлять, ну нужно как минимум попытаться воспользоваться этим каналом связи", — пояснил политолог.

В то же время, эксперт обратил внимание на присутствие Дмитриева. По его мнению, нельзя исключать, что во время встречи могут подниматься вопросы, связанные с предстоящими переговорами в Абу-Даби.

"И Арахамия, и Дмитриев являются специалистами в кулуарной дипломатии", — отметил Рейтерович.

Он подчеркнул, что пока нет подтверждения, что стороны будут действительно обсуждать политические договоренности. Однако такой вариант, по его мнению, следует учитывать, учитывая запланированную встречу украинской и российской делегаций 10-11 ноября.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что предстоящие переговоры Украины, США и России в Абу-Даби могут показать, насколько Москва действительно заинтересована в поиске путей завершения войны. Одним из важных сигналов станет состав российской делегации, которую должен возглавить помощник Владимира Путина Владимир Мединский.