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Путин может готовить страшный план: почему Россия до сих пор не уничтожает стратегические объекты Украины

Бывший министр Кулеба объяснил, почему Россия может не уничтожать мосты через Днепр

24 сентября 2026, 21:08
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Кречмаровская Наталия

Российские войска значительно расширили список так называемых военных целей – обстреливают продуктовые склады, локомотивы, депо, производство лекарств, украшений, текстиля и т.д. Уже даже не говоря о домах, школах и детсадах, больницах, АЗС, ТЦ и ТРЦ. В общем, как отмечают эксперты, враг пытается уничтожить все, что может дотянуться.

Путин может готовить страшный план: почему Россия до сих пор не уничтожает стратегические объекты Украины

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В этом списке пока нет массовых случаев ударов по мостам через Днепр. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отвечая на вопрос "почему россияне не уничтожают мосты между берегами нашего государства?" отметил, что враг еще "придет" к этой креативной идее.

"Но если не придут, то будет только одно объяснение, что не готовятся их еще использовать в условиях своего наступления", — кратко объяснил он.

По словам Кулебы, уничтожить большой мост через Днепр, это действительно серьезная задача. Но тоже решаемая, подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, сейчас враг получил достаточное количество дронов и будет пытаться не просто разрушить инфраструктуру, а в общем виде экономики разного уровня, начиная с логистики, связи, энергетики, тепла.

"Сейчас они будут пытаться бить по таким центрам, на которых завязано управление государством, экономикой разного уровня, то есть система связи и т.д. Это видно уже за их действиями. Общая задача, разумеется, геноцидная, для того, чтобы давить на гражданское население разными средствами", — пояснил Свитан.

Эксперт объяснил, что нужно сделать уже сейчас, чтобы сохранить полное управление.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_dx0BhamAOM&t=2898s
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