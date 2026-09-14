Российские войска уже несколько раз попадали вблизи КПП на границе Украины с европейскими странами. Последний случай произошел в воскресенье, 13 сентября, когда был поражен локомотив поезда вблизи пункта пропуска. Искусственный интеллект проанализировал, какую цель преследует российский лидер Путин ударами по КПП.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT рассматривает такие атаки как часть более широкой российской тактики. Речь идет об ударах не только по военным объектам, но и по логистическим и экономическим артериям Украины.

Пункт пропуска – это не просто таможня. Через него проходят грузы, горючее, продовольствие, гуманитарная помощь, экспорт и импорт. Даже временное повреждение такого объекта способно вызвать очереди, перенаправление транспортных потоков и дополнительную нагрузку на другие переходы.

Отдельно ChatGPT видит политический расчет. Удары у границ Молдовы или стран ЕС могут демонстрировать, что Москва готова приближать войну к территории и интересам европейских государств.

Главный замысел – ослабить украинскую логистику, усложнить торговлю и создать ощущение опасности даже на западной границе.

Чат-бот Gemini отмечает, что одна из главных целей – создать экономическое и гуманитарное давление на Украину. После ударов по морской инфраструктуре, железной дороге и другим путям автомобильные и речные переходы остаются важными артериями для экспорта и гражданского движения.

В то же время, Gemini видит в таких атаках и дипломатический сигнал соседним странам.

Удары вблизи Молдовы, Румынии или Польши могут являться способом продемонстрировать Западу, что война способна создавать проблемы непосредственно у его границ.

Чат-бот Grok еще более жестко оценивает ситуацию. Отмечает, что Москва имеет несколько целей. Первая — давить на логистику, по которой Украина получает товары, помощь и обеспечивает экспорт. Вторая – создавать страх среди людей и перевозчиков. Третья – проверять реакцию соседних государств.

Grok предполагает, что удары у Молдовы могут быть своеобразным тестированием того, насколько близко Россия готова действовать до границ ЕС и каким будет ответ Западу.

Все три чат-бота сходятся в главном: удары по КПП – че не случайность, а стратегия россиян. Общая версия — Россия пытается избивать по украинской логистике и экономике и одновременно создавать психологическое давление.

Различаются акценты. ChatGPT больше говорит об экономической и политической составляющей, Gemini – о логистическом и дипломатическом давлении, а Grok – о проверке реакции Молдовы и стран ЕС.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты РФ обстреляла в Украине 13 сентября.