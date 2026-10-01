Путин изменил правила игры: на что Кремль сделал главную ставку в войне

Заявление лидера РФ Владимира Путина 1 октября не дало сигнала о скором завершении войны. Три модели искусственного интеллекта по-разному оценили дальнейший сценарий, но увидели общую проблему – отсутствие готовности Москвы к простому компромиссу.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что после заявлений Путина не следует ожидать скорой остановки войны. Его слова больше похожи на подготовку к затяжному противостоянию. На этом фоне Москва, по оценке чат-бота, может все больше давить не только на фронте, но и ударами по тылу — энергетики, инфраструктуры и экономики.

В таком сценарии Кремль будет стремиться к созданию условий, при которых Киев согласится на переговоры с максимально слабой позиции. ChatGPT отдельно называет главными вопросами будущей договоренности гарантии безопасности, механизм прекращения ударов и территориальный вопрос.

Чат-бот Grok также не увидел в заявлении Путина новый курс. По его мнению, Москва продолжит истощать фронт, бить по энергетике и инфраструктуре и рассчитывать на усталость Запада и Украины.

Отдельно чат-бот обращает внимание на ядерную риторику Кремля. По его оценке она может использоваться для давления на США и Европу и создания дополнительных препятствий для военной помощи Украине.

Grok считает, что остановка войны возможна только тогда, когда одна из сторон почувствует, что продолжать боевые действия слишком сложно. Среди условий, которые связывает бот с позицией Кремля, — контроль над всем Донбассом и, вероятно, другими областями, юридическое закрепление "новых территорий", нейтралитет Украины и минимизация западного военного присутствия.

Чат-бот DeepSeek оценивает заявление еще более жестко. Бот утверждает, что Кремль не демонстрирует готовность к миру или компромиссам, а его требования фактически означают капитуляцию Украины.

В ответе DeepSeek упоминаются требования, которые модель ИИ связывает с позицией Кремля: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО, а также "демилитаризация" и "денацификация".

По версии DeepSeek, война будет продолжаться до тех пор, пока в Кремле сочтут, что время работает на Россию.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном – заявление Путина 1 октября не выглядит сигналом о готовности Москвы быстро остановить войну. В то же время, акценты различаются. ChatGPT говорит о возможности переговоров при наличии гарантий безопасности и договоренности по территориям, Grok делает упор на истощении и ядерной риторике, а DeepSeek — на максималистских требованиях Кремля.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Путин планирует дожимать Зеленского.