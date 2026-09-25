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Путин использует Трампа для самого страшного удара: политолог ошеломил опасность для Украины

По словам эксперта, Москва пытается дождаться изменений в международной ситуации, которые могут создать для нее новые возможности.

25 сентября 2026, 09:25
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Клименко Елена








Политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян заявил , что Россия использует переговорный процесс не столько для поиска завершения войны, сколько для выигрыша времени. По его мнению, Москва пытается дождаться изменений в международной ситуации, которые могли бы создать для Кремля более выгодные условия.

Путин использует Трампа для самого страшного удара: политолог ошеломил опасность для Украины

Фото: из открытых источников

Саакян обратил внимание и на позицию Соединенных Штатов о призыве к прекращению огня. По его словам, администрация Дональда Трампа стремится оставаться посредником, поэтому уходит от шагов, которые Москва могла бы трактовать как окончательный выбор стороны.

"Трамп слишком сильно хочет договориться, а не решить саму проблему. Если Соединенные Штаты видят войну как переговорный процесс между двумя сторонами, они пытаются дистанцироваться от моральных и оценочных суждений по поводу российско-украинской войны", — отметил Саакян.

Отдельно политолог прокомментировал возможную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на саммите G20. Он считает, что российский президент заинтересован прежде всего в продолжении нынешней ситуации, поскольку прекращение войны без результата, который можно было бы представить в качестве победы, создает для Кремля серьезные риски.

"Путин хочет тянуть время. Трамп для него важен не сам по себе, а как инструмент. Кремлю нужно отсрочить ужесточение санкций, раскалывать западную коалицию и ждать, пока в мире могут произойти изменения, которые создадут для него новые возможности", — сказал политолог.

По словам Саакяна, поэтому ожидать скорейшего дипломатического прорыва только от встреч мировых лидеров не стоит. Он также скептически оценивает перспективу трехсторонней встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина.

"Я не ожидаю, что встреча на G20 состоится в трехстороннем формате с Зеленским. И даже если Трамп и Путин встретятся, это не обязательно принесет разрешение ситуации. Такой формат может только продолжить нынешнюю ситуацию", — подчеркнул Саакян.

Портал "Комментарии" уже писал , что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина продолжает рассматриваться как один из потенциальных вариантов в рамках дипломатического урегулирования войны. В то же время, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что российский лидер может избегать такого формата переговоров.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3iJgjDhIPGc
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