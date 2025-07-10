Путин и Трамп начали выяснять отношения: назван важный момент нового обстрела Украины

Недавние массированные обстрелы территории Украины могут иметь политическую подоплеку, связанную с обострением отношений между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение высказал блогер и бизнесмен Роман Шрайк в своей публикации, проанализировав масштабность атак и расходов со стороны России.

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По словам Шрайко, Кремль применил рекордное количество дронов, что значительно превышает уровень их производства, что свидетельствует об использовании стратегических резервов. Он считает, что такие действия Москвы могут являться реакцией Путина на недавние высказывания Трампа.

"Создается впечатление, что эти атаки являются элементом негласного противостояния между Путиным и Трампом. Россия пошла на существенное истощение запасов дронов, чтобы провести две большие волны обстрелов. За неделю было выпущено более 170 Шахедов и обманов ежедневно, что значительно превышает текущие производственные возможности РФ", — написал Шрайк.

Особенно впечатляющими стали атаки 9 и 10 июля. В ночь на 10 июля Киев потерпел удар 397 дронов, из которых 204 были обманками. Накануне, 9 июля, главной целью стал Луцк в Волынской области — всего РФ выпустила 728 ударных дронов. Кроме того, использовались баллистические ракеты "Искандер-М", гиперзвуковые "Кинжалы" и крылатые ракеты.

Как отмечается, только через два дня Россия использовала почти тысячу беспилотников, что является чрезвычайной нагрузкой на военный арсенал.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на четверг, 10 июля, Киев подвергся массированной атаке с воздуха — дроны-"Шахеды" атаковали столицу одновременно по разным направлениям, действуя фактически "стаями". Такая тактика существенно усложнила работу систем противовоздушной обороны, поскольку беспилотники трудно обнаружить и обезвредить. Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.