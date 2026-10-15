Российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин предупреждает о рисках американской политики в отношении Москвы. По его мнению, попытки администрации Дональда Трампа вернуть Россию к переговорам посредством экономических договоренностей могут усилить позиции Владимира Путина, не обеспечив реальных уступок с его стороны. Невзлин отмечает важность оценивать не только заявления о мире, но и конкретные выгоды, которые Кремль получает от контактов с Вашингтоном.

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Особую обеспокоенность вызывает соглашение относительно дизельного горючего. Леонид Невзлин считает, что возобновление экономического взаимодействия с США может стать для Путина политическим достижением, даже если Россия не будет демонстрировать готовность завершить войну. При таком сценарии Москва получает возможность вернуться к международному диалогу, тогда как вопрос реальных уступок остается открытым.

Как сообщает Reuters, представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили украинской делегации, что Путин пока не готов договариваться о прекращении войны. В то же время, американская сторона надеется, что договоренность о дизельном топливе поможет смягчить позицию Кремля и возобновить трехсторонние переговоры.

Еще одним противоречивым моментом является позиция Вашингтона по отношению к украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская администрация стремится добиться ограничения таких атак, рассматривая это как возможный шаг к возобновлению переговоров. Однако, как следует из оценок, приведенных в исходном материале, Леонид Невзлин обращает внимание на риск односторонних уступок, если Москва не согласится на аналогичные ограничения.

По мнению предпринимателя, главная опасность в том, что Россия может получить экономические и политические преимущества без реального прогресса в вопросе мира. Для Украины важно, чтобы переговоры не превратились в давление только на Киев, а предусматривали конкретные шаги Кремля к прекращению боевых действий.

Портал " Комментарии" уже писал , что российские амбиции не ограничиваются захватом украинских земель — Кремль стремится вернуть себе влияние в Центральной Европе.