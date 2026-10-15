logo

BTC/USD

81227

ETH/USD

2370.82

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

50.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин и Трамп готовят частичную капитуляцию Украины: стало известно о циничном плане США и РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин и Трамп готовят частичную капитуляцию Украины: стало известно о циничном плане США и РФ

Россия может получить экономические и политические преимущества без реальных уступок по завершению войны, тогда как Вашингтон настаивает на ограничении украинских ударов по НПЗ.

15 октября 2026, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин предупреждает о рисках американской политики в отношении Москвы. По его мнению, попытки администрации Дональда Трампа вернуть Россию к переговорам посредством экономических договоренностей могут усилить позиции Владимира Путина, не обеспечив реальных уступок с его стороны. Невзлин отмечает важность оценивать не только заявления о мире, но и конкретные выгоды, которые Кремль получает от контактов с Вашингтоном.

Путин и Трамп готовят частичную капитуляцию Украины: стало известно о циничном плане США и РФ

Фото: из открытых источников

Особую обеспокоенность вызывает соглашение относительно дизельного горючего. Леонид Невзлин считает, что возобновление экономического взаимодействия с США может стать для Путина политическим достижением, даже если Россия не будет демонстрировать готовность завершить войну. При таком сценарии Москва получает возможность вернуться к международному диалогу, тогда как вопрос реальных уступок остается открытым.

Как сообщает Reuters, представители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили украинской делегации, что Путин пока не готов договариваться о прекращении войны. В то же время, американская сторона надеется, что договоренность о дизельном топливе поможет смягчить позицию Кремля и возобновить трехсторонние переговоры.

Еще одним противоречивым моментом является позиция Вашингтона по отношению к украинским ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская администрация стремится добиться ограничения таких атак, рассматривая это как возможный шаг к возобновлению переговоров. Однако, как следует из оценок, приведенных в исходном материале, Леонид Невзлин обращает внимание на риск односторонних уступок, если Москва не согласится на аналогичные ограничения.

По мнению предпринимателя, главная опасность в том, что Россия может получить экономические и политические преимущества без реального прогресса в вопросе мира. Для Украины важно, чтобы переговоры не превратились в давление только на Киев, а предусматривали конкретные шаги Кремля к прекращению боевых действий.

Портал " Комментарии" уже писал , что российские амбиции не ограничиваются захватом украинских земель — Кремль стремится вернуть себе влияние в Центральной Европе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/leonidnevzlin/4819
Теги:

Новости

Все новости