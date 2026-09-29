Путин хочет заставить украинцев требовать капитуляции: раскрыта потрясающая правда о новой тактике РФ



















Российские удары по украинским городам преследуют цель не только нанести физические разрушения. Кремль стремится усилить психологическое давление на общество, сформировать чувство постоянной опасности и заставить людей потребовать прекращения войны на любых условиях. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Его комментарий прозвучал на фоне очередных российских атак по украинским городам. В частности, 28 сентября Киев получил серию ударов. Сначала сообщалось о 19 пострадавших и погибшей женщине, впоследствии полиция Киева уточнила, что количество пострадавших возросло до 21. Среди поврежденных объектов были медицинский центр, жилой дом, бизнес-центр, АЗС и административные здания.

Коваленко объясняет, что одним из ключевых эффектов такой тактики является "хаотизация и катализация панических настроений в обществе". По его словам, Россия пытается создать ситуацию, когда люди теряют чувство безопасности и начинают задавать вопросы к власти, местным администрациям и военным.

"Чтобы у населения возникали вопросы к власти, областным военным администрациям, городским администрациям, непосредственно президенту и даже военным: почему вы нас не защищаете?" — объяснил обозреватель.

По его мнению, таким образом, Москва рассчитывает подорвать доверие к государственным институтам. Следующим шагом может стать появление общественного запроса на прекращение войны вне зависимости от условий.

"То есть это такое давление, которое должно нивелировать доверие к любому и посеять как раз панические настроения. Это классическая тактика, которую использует Россия не впервые", — отметил Коваленко.

Обозреватель проводит параллели с тактикой, которую, по его словам, Москва применяла во время других военных кампаний. Он отмечает, что удары по гражданским могут быть направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и на психологическое истощение общества.

Портал "Комментарии" уже писал , что Безугла после смертельного разгрома НАН ошеломила циничным заявлением: кого обвинила.