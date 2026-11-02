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Путин хочет заманить Зеленского в самую опасную ловушку: эксперт предупредил о замысле Кремля

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что заявления Москвы о возможном разговоре лидеров не означают готовности прекратить войну.

2 ноября 2026, 10:50
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Клименко Елена








Заявления Кремля о готовности Владимира Путина ответить на звонок президента Украины Владимира Зеленского не свидетельствуют о реальной готовности России к мирному урегулированию. Такие сигналы могут быть частью информационной стратегии Москвы, направленной на то, чтобы сохранить переговорный контакт с Соединенными Штатами и представить Украину якобы не желающей договариваться. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний.  

Путин хочет заманить Зеленского в самую опасную ловушку: эксперт предупредил о замысле Кремля

Фото: из открытых источников

Комментируя заявления помощника российского диктатора Юрия Ушакова о возможном телефонном разговоре Путина с Зеленским, эксперт подчеркнул: Кремль не демонстрирует готовность прекращать боевые действия. Москва, по его оценке, пытается продвигать формат переговоров с участием США, России и Украины, в котором Киев может оказаться под усиленным давлением.  

"Ничего они не готовы говорить. Они хотят вывести переговоры опять-таки в треугольнике США, Россия и Украина, где Украина явно будет в меньшинстве", — заявил Загородний.

Политтехнолог также обратил внимание на то, что российская сторона продолжает наносить удары по украинской территории, в то же время публично заявляя о якобы готовности к диалогу. По его мнению, это позволяет Кремлю создавать информационный фон, на котором Украину могут пытаться представить неуступчивую сторону.

Загородний считает, что Москва воспринимает переговоры, прежде всего, как инструмент давления, а не как путь к прекращению войны. Поэтому, по его словам, содержательный диалог возможен только при условии, когда Россия будет ощущать последствия украинских ударов и усиление международного давления.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия стремится не только захватывать украинские территории, но и вытеснять оттуда местное население, превращая города в места, непригодные для жизни. Для достижения этой цели Кремль использует удары по тылу и гражданской инфраструктуре. Такую оценку озвучил публицист и политический аналитик Виталий Портников.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TMriw4U4gOE
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