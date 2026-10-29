Российские атаки не прекращаются. Более того, только за один день были удары по гражданской инфраструктуре Чернигове, Изюме, Кременчуге, Запорожья по вокзалу в Днепре. Есть жертвы и пострадавшие. И это все на фоне подготовки к новому переговорному треку. Искусственный интеллект ответил, может ли такими ударами Путин пытаться сорвать мирные переговоры.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT не считает доказанным, что лидер РФ Владимир Путин намеренно пытается сорвать переговоры. В то же время, продолжение атак может свидетельствовать, что Кремль не собирается прекращать военное давление ради дипломатии.

По этой версии Россия может использовать переговоры, одновременно усиливая удары, чтобы заставить Украину согласиться на более выгодные для Москвы условия. Атаки по разным городам также могут быть попыткой истощить украинцев и продемонстрировать способность продолжать войну.

Grok считает, что Путин не столько стремится сорвать переговоры, сколько не воспринимает их как препятствие для продолжения войны. По мнению чат-бота, Кремль может говорить о мире и одновременно бить по граждански, демонстрируя силу Украины и Запада.

Переговоры, по этой версии, дают Москве время, возможность добиваться ослабления санкций и обвинять Украину в якобы нежелании мира. В то же время, реальных уступок Кремль не планирует, а удары должны подталкивать Киев к соглашению на российских условиях.

DeepSeek трактует одновременные атаки как сознательное давление на переговорный процесс. Чат-бот ссылается на обстрелы 24 января 2026, которые, по его ответу, совпали с трехсторонними консультациями в Абу-Даби.

Он приводит слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги: российские ракеты поразили не только наших людей, но и стол для переговоров. В то же время DeepSeek предполагает, что цель Кремля – не прекратить диалог, а добиться его завершения на российских условиях.

Все три чата сходятся на том, что удары могут быть инструментом давления на Украину, а сам факт переговоров не свидетельствует о готовности Кремля к реальному миру. Отличие – в трактовке цели: ChatGPT отмечает истощение Украины, Grok – на торге с позиции силы, а DeepSeek – на попытке изменить условия будущего соглашения.

Вывод: называть атаки доказанным планом срыва переговоров было бы преждевременно. Общий тезис чат-ботов состоит в другом: Кремль может использовать дипломатию и военные удары одновременно, пытаясь получить более выгодные условия завершения войны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам ветерана войны Евгения Дикого, будут принуждать к капитуляции.