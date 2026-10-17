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Путин хочет превратить Беларусь в плацдарм для новой атаки: Зеленский раскрыл, что задумал диктатор

По словам президента Украины, Россия использует белорусскую территорию для размещения ретрансляторов дронов, но Кремлю этого может быть недостаточно

17 октября 2026, 16:24
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Кравцев Сергей

Россия продолжает искать способы усилить военное давление на Украину с территории Беларуси. Владимир Путин, по оценке президента Украины Владимира Зеленского, стремится глубже втянуть Минск в полномасштабную войну и рассматривает новые варианты использования белорусской территории.

Путин хочет превратить Беларусь в плацдарм для новой атаки: Зеленский раскрыл, что задумал диктатор

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Общаясь с журналистами, Зеленский заявил, что угроза атак на западные регионы Украины сохраняется. По его словам, украинской стороне известно о размещении российских ретрансляторов на территории Беларуси, которые позволяют использовать этот коридор для управления беспилотниками.

Однако, как считает глава государства, Москва может пытаться расширить военное присутствие и добиться согласия Александра Лукашенко на размещение более опасных вооружений.

В частности, Зеленский предупредил о потенциальной угрозе развертывания в Беларуси баллистических ракет. В таком случае под дополнительным риском окажется прежде всего западная часть Украины, поскольку географическое положение белорусской территории позволяет использовать ее как направление для новых ударов.

"Это прямое втягивание Беларуси в эту войну", — подчеркнул украинский президент.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины. Киев опасается, что сотрудничество Москвы и Минска может выйти за рамки уже существующего военного взаимодействия и привести к появлению новых угроз для украинской территории.

При этом Зеленский говорил о намерениях и возможных планах Кремля. В его заявлении не приводились подтвержденные сведения о том, что решение о размещении баллистических ракет в Беларуси уже принято или что такие комплексы развернуты.

Главный риск, на который указывает украинская сторона, заключается в постепенном расширении роли Беларуси в российской войне. Если Москва добьется размещения дополнительных вооружений, это может изменить характер угроз для западных областей Украины и потребовать усиления обороны на этом направлении.

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