Путин хочет превратить Беларусь в плацдарм для новой атаки: Зеленский раскрыл, что задумал диктатор

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Кравцев Сергей
Россия продолжает искать способы усилить военное давление на Украину с территории Беларуси. Владимир Путин, по оценке президента Украины Владимира Зеленского, стремится глубже втянуть Минск в полномасштабную войну и рассматривает новые варианты использования белорусской территории.
Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников
Общаясь с журналистами, Зеленский заявил, что угроза атак на западные регионы Украины сохраняется. По его словам, украинской стороне известно о размещении российских ретрансляторов на территории Беларуси, которые позволяют использовать этот коридор для управления беспилотниками.
Однако, как считает глава государства, Москва может пытаться расширить военное присутствие и добиться согласия Александра Лукашенко на размещение более опасных вооружений.
В частности, Зеленский предупредил о потенциальной угрозе развертывания в Беларуси баллистических ракет. В таком случае под дополнительным риском окажется прежде всего западная часть Украины, поскольку географическое положение белорусской территории позволяет использовать ее как направление для новых ударов.
Заявление прозвучало на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины. Киев опасается, что сотрудничество Москвы и Минска может выйти за рамки уже существующего военного взаимодействия и привести к появлению новых угроз для украинской территории.
При этом Зеленский говорил о намерениях и возможных планах Кремля. В его заявлении не приводились подтвержденные сведения о том, что решение о размещении баллистических ракет в Беларуси уже принято или что такие комплексы развернуты.
Главный риск, на который указывает украинская сторона, заключается в постепенном расширении роли Беларуси в российской войне. Если Москва добьется размещения дополнительных вооружений, это может изменить характер угроз для западных областей Украины и потребовать усиления обороны на этом направлении.
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