Путин хочет изменить правила безопасности в Европе: что Россия потребует на переговорах по Украине

Новый раунд переговоров о завершении войны против Украины может стать для Кремля возможностью вновь поднять вопрос о расширении НАТО и военном присутствии альянса в Европе. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, российский президент Владимир Путин может добиваться уступок в сфере европейской безопасности. В частности, Москва, вероятно, потребует сократить военное присутствие НАТО до уровня 1997 года – до вступления в альянс ряда государств бывшего Восточного блока.

Такие требования потенциально затронули бы Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию. Последняя присоединилась к НАТО в 2023 году. Все пять стран имеют общую границу с Россией.

Дополнительным участником дипломатического процесса, по мнению помощника Путина Юрия Ушакова, должны стать европейские государства. Он заявил, что их участие имеет важное значение для достижения договоренностей. При этом сам Ушаков не ожидает существенного прорыва от предстоящей встречи, назвав ее пробным шагом.

Переговоры в Абу-Даби, как отмечает издание, могут затронуть не только прекращение боевых действий в Украине, но и более широкий вопрос послевоенной архитектуры безопасности Европы. Украинские и европейские чиновники выразили готовность обсуждать эту тему.

Однако европейские представители по-прежнему отвергают российские требования о пересмотре существующего военного присутствия НАТО. Один из чиновников заявил, что позиция Европы остается такой же, какой была в январе 2022 года.

Тогда Москва настаивала на изменении системы европейской безопасности и требовала, в частности, ограничить дальнейшее расширение альянса. Западные страны соглашались обсуждать вопросы безопасности, но не принимали предложения о выводе войск и ядерного оружия с территории бывших советских республик.

Теперь вопрос заключается в том, попытается ли Кремль вновь увязать завершение войны против Украины с масштабными изменениями в отношениях России и НАТО. Если подобные требования действительно станут частью переговоров, обсуждение мира может выйти далеко за рамки украинского фронта и затронуть безопасность всего европейского континента.

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