Путин хочет большего, чем территории Украины: раскрыт неожиданный инсайд о новом замысле Кремля



















Несмотря на активизацию дипломатических контактов и заявления о возможных переговорах уже осенью, скорого завершения войны ждать не стоит. Владимир Путин может затягивать время, по меньшей мере, до весны, наблюдая за ситуацией в Украине и позицией ее партнеров. Такое мнение высказал политический обозреватель Борислав Береза.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, главная проблема нынешних переговорных инициатив состоит в том, что территориальные требования Москвы могут быть лишь частью более широких планов Кремля.

"Путин откровенно хочет Ялту 2.0, хочет на равных сесть за стол переговоров с Трампом и Си и хочет поделить мир так, как это произошло после Второй мировой", — заявил Береза.

Обозреватель проводит историческую параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда европейские государства согласились на передачу Германии в Судетскую область Чехословакии, надеясь избежать большой войны. По его мнению, уступки агрессору не гарантируют прекращения дальнейших требований.

Береза также скептически оценивает заявления о возможном быстром дипломатическом прорыве. Он считает, что Москва пока не демонстрирует реального интереса к прекращению боевых действий.

"Нет, не будет мира, к сожалению, не будет. Путину он не нужен", — подчеркнул обозреватель.

По мнению Березы, Кремль может продолжать выжидать, оценивая устойчивость Украины, объемы западной помощи и развитие международной ситуации. Именно поэтому в ближайшие месяцы он считает критически важными.

"Окно возможности для нас откроется... только весной. И это в лучшем случае", — спрогнозировал Береза.

Он убежден, что Украине в этот период необходимо сконцентрироваться прежде всего на укреплении обороноспособности, а не полагаться исключительно на перспективу скорых переговоров.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на следующей неделе провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Одними из главных тем переговоров может стать возможность введения морского и энергетического перемирия между Украиной и Россией. Об этом Зеленский заявил в телеэфире во время визита в Канаду.