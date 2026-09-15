Путин готовится к зимнему террору: какие регионы Украины оказались под новой угрозой

Российские войска могут готовить новую масштабную кампанию ударов по Украине с особым акцентом на западные регионы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что российская армия продолжает совершенствовать состав ударных групп и увеличивать применение реактивных беспилотников. Такой подход, по оценке ISW, позволяет Москве стремиться к нанесению максимального ущерба во время массированных атак.

Особое значение это приобретает накануне зимы, когда российские войска традиционно пытаются наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщил, что в августе 2026 года Россия запустила около 2800 реактивных БПЛА. Для сравнения, в июле их было около 1500, а в июне – примерно 350.

Игнат пояснил, что реактивные беспилотники обладают меньшей дальностью полета, поэтому Россия также применяет обычные ударные дроны типа Shahed, запуская их несколькими волнами в направлении западных областей Украины.

Еще одной угрозой ISW считает увеличение производства российских баллистических ракет.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия способна произвести не менее 100 баллистических ракет в течение сентября.

По данным аналитиков, РФ использует от 17 до 19 пусковых установок баллистических ракет, размещенных в Курской, Воронежской и других приграничных с Украиной областях. Оттуда российские войска могут наносить удары по Киеву и другим украинским регионам.

ISW отмечает, что Россия возвращается к более активному использованию баллистических ракет, стремясь воспользоваться дефицитом у Украины зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В ISW считают, что нехватка систем Patriot, вероятно, сохранится и в зимний период. Россия может попытаться воспользоваться этим для формирования более крупных пакетов баллистических ракет и ударов по энергетической и другой критически важной инфраструктуре Украины.

По оценке аналитиков, таким образом Москва может стремиться повторить стратегию предыдущих зим – нанести максимальный ущерб энергетике и оказать давление на украинское население.

При этом у Украины потенциально есть возможность осложнить работу российских пусковых установок, расположенных в приграничных районах РФ. В ISW связывают такую перспективу с возможным получением Киевом усовершенствованной технологии Starshield, которая, как предполагается, может повысить способность Украины наносить точные удары по военным объектам на территории России.

Пока речь идет именно о прогнозах и оценках аналитиков. Однако сочетание роста производства баллистических ракет и резкого увеличения количества реактивных БПЛА указывает на подготовку Россией новых возможностей для массированных атак.

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