

















Россия может использовать масштабные экономические проекты как способ сформировать дополнительные рычаги влияния на президента США Дональда Трампа. В частности, Москва может быть заинтересована в крупных нефтяных договоренностях с Вашингтоном, способных создать для американской стороны финансовую мотивацию углублять отношения с РФ. Такую оценку высказал дипломат Владимир Огрызко, комментируя информацию о возможном многомиллиардном соглашении, связанном с активами российской нефтяной компании "ЛУКойл".

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По мнению Огрызко, Кремль может рассматривать такие договоренности не просто как коммерческий проект, а как способ создать для американского президента личную экономическую заинтересованность в нормализации отношений с Россией.

"Когда ты предлагаешь человеку огромную экономическую возможность и создаешь ситуацию, при которой он становится заинтересованным в продолжении этих отношений, ты фактически делаешь его зависимым от дальнейшего развития договоренностей. Это уже не просто бизнес, а потенциальный инструмент политического влияния", — пояснил дипломат.

Огрызко считает, что Москва может стремиться как можно скорее закрыть украинский вопрос именно для того, чтобы открыть путь к более широкому экономическому взаимодействию с Западом. России важно вернуться к масштабным международным проектам и ослабить ограничения, возникшие из-за войны войны.

"Россия хочет завершения украинской проблемы не потому, что вдруг решила стать мирным государством. Ей нужно уволить себе дорогу к экономическому сотрудничеству с Западом, вернуться к большим контрактам и восстановить те возможности, которые она потеряла из-за агрессии", — отметил Огрызко.



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