Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф встретился с лидером РФ Владимиром Путиным и передал ему предложения мирного соглашения по завершению войны в Украине. Искусственный интеллект спрогнозировал, каким будет ответ Путина.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что Россия может согласиться на переговоры, в то же время выдвигая требования относительно территорий, безопасности и будущего Украины. Путин рассчитывает, что время работает на Москву, а удары по украинской энергетике ослабят страну перед зимой.

В то же время, давление США и риск дальнейших потерь могут заставить Кремль серьезнее торговаться. Главная опасность – попытка представить российские требования как компромисс. Подлинным показателем готовности к миру станет согласие на реальное прекращение огня, а не только на переговоры.

Grok прогнозирует, что ответ Кремля будет вежливым, но без существенных уступок. Чат-бот приводит сигнал о готовности возобновить трехсторонние переговоры после 10 ноября и слова Юрия Ушакова о том, что предложения из Осло "не полностью нас удовлетворяют" и "содержат мало полезного".

По мнению Grok, Путин не откажется от требований Донбасса, нейтралитета Украины и ограничения ее армии. Он может выигрывать время, ожидая, усилится ли давление Вашингтона на Киев.

DeepSeek прогнозирует, что Путин отклонит предложения по существу, но не сделает этого прямо. Кремль же может перевести разговор на так называемые "первопричины конфликта" и "денацификацию", а переговоры использовать для демонстрации прогресса.

Чат-бот также предполагает, что Москва потребует признание контроля над Донбассом или создание демилитаризованной зоны на неприемлемых для Украины условиях. Экономические уступки, в частности по удобрениям, DeepSeek трактует как возможный способ разделить Запад и выиграть время.

Все три чата сходятся на том, что согласие на переговоры не будет означать готовности Кремля к реальному миру. В то же время оценки отличаются: ChatGPT допускает, что давление США может заставить Москву торговаться серьезнее, Grok отмечает затягивание процесса, а DeepSeek — риск имитации переговорного прогресса.

Важно: это прогнозы чат-ботов, а не подтвержденное решение Кремля.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Зеленский резко изменил риторику.



