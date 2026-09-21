Путин готовит сокрушительный "ответ" за Москву: какие районы Киева под угрозой

После ударов по Москве в России уже традиционно заявили, что усилят удары по военным объектам в Киеве. Портал "Комментарии" спросил у трех моделей искусственного интеллекта, когда будет новая атака и какие районы столицы может задеть. Различные чат-боты назвали разные временные промежутки – от ближайшей ночи до начала октября.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT наиболее опасным назвал уже следующую ночь и несколько суток. В то же время предостерег, что определить конкретный час невозможно, поскольку подготовка удара может измениться в момент. Дополнительным фактором он назвал ночную атаку 21 сентября, когда Россия применила 172 дрона, среди которых 64 были реактивными.

Относительно районов ChatGPT акцентировал внимание на Днепровский, Соломенский, Святошинский и Подольский районы. Там фиксировались последствия предыдущей баллистической атаки. В то же время чат-бот подчеркнул: привязывать будущую атаку в один район опасно.

Чат-бот Grok назвал ближайшими возможными датами обстрелов 21-22 сентября. По его оценке, после появления дронов ночью может добавить баллистику или крылатые ракеты.

Среди районов под повышенным риском Grok назвал Соломенский, Святошинский, Днепровский, Дарницкий и Подольский. Отдельно он упомянул левый берег и окрестности Киева – Бровары, Боярку и Васильков. При этом чат-бот предостерег, что даже заявленные как военные цели не означают отсутствия риска для жилых кварталов.

Чат-бот DeepSeek дал более долгий прогноз. По его оценке, следующий массированный удар может произойти в ближайшие 1-2 недель, а интенсивность атак может возрасти до октября. То есть речь идет о конце сентября – начале октября.

Наибольший риск DeepSeek связал с Дарницким, Шевченковским и Соломенским районами. Также он назвал Оболонь, Троещину и Виноградарь среди зон угрозы реактивных "Шахедов".

В заключении в прогнозах есть один общий тезис: новый удар по Киеву может состояться в ближайшее время, но точную дату ни один из чат-ботов назвать не может. Разница – во временных рамках: ChatGPT говорит о ближайшей ночи и нескольких суток, Grok – о 21-22 сентября, а DeepSeek – о 1-2 неделях и конце сентября – начале октября.

Относительно районов в разных прогнозах чаще всего повторяются Соломенский и Днепровский, но также упоминаются Дарницкий, Святошинский, Подольский, Шевченковский и другие части столицы.

При этом стоит отметить, что якобы ответные удары — это классическая риторика РФ. И очередной удар — это не реакция, а на самом деле это часть кампании по истощению Киева.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сценарий Путин подготовил Киеву на октябрь.



