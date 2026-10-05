Война все больше превращается в опасное противостояние, при котором удары по энергетической инфраструктуре становятся одним из главных инструментов давления. Киев сигнализирует о готовности ужесточать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, называя их ответом на системные удары РФ по украинской инфраструктуре. Москва, в свою очередь, уже пригрозила новыми и более масштабными ударами по Киеву и другим украинским городам. Значит ли это, что Россия готовит новую волну эскалации, которая может сделать ближайшие недели еще более опасными для Украины? Издание "Комментарии" узнавало мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Grok уверен, что дальнобойные дроны и ракеты все активнее атакуют российский нефтеперерабатывающий сектор. По оценкам украинской стороны, значительная часть мощностей РФ временно не работает, что уже сказалось на внутреннем рынке: в ряде регионов возникли проблемы с горючим, появились очереди на АЗС, а Москва была вынуждена ограничивать экспорт. Сам Путин признал, что украинские удары частично достигли поставленных целей. В то же время Кремль демонстрирует готовность отвечать эскалацией: российское Минобороны заявило, что учтет слова Зеленского о дальнейших атаках на НПЗ и расширит удары по военным и связанным с ними объектам.

Фактически это может означать усиление ракетно-дроновых атак по украинской энергетике, логистике и инфраструктуре в преддверии зимы. Киев уже предупреждал об изменении российской тактики и возможном расширении перечня целей, в частности для усиления давления на население. Кремль, не имея возможности быстро компенсировать все потери нефтепереработки, может пытаться нанести Украине максимальный экономический и инфраструктурный ущерб.

Чат-бот Gemini утверждает, что удары по российским НПЗ для Кремля являются проблемой не только в военной, но и экономической плоскости. Нефтепереработка напрямую связана с обеспечением внутреннего рынка и экспортными возможностями РФ, поэтому повреждение таких объектов создает дополнительное давление на российскую экономику. В то же время атаки демонстрируют, что даже стратегическая инфраструктура далеко от фронта не полностью защищена. Именно поэтому Москва, вероятно, попытается продемонстрировать силу и убедить Украину и западных партнеров в высокой цене дальнейших ударов по территории РФ.

Самым очевидным вариантом ответа может стать усиление ракетно-дроновых атак на украинскую энергетику, транспортную систему и другие объекты инфраструктуры. Однако возможности России не безграничны: масштабные операции нуждаются в больших ресурсах, а результат зависит и от работы украинского ПВО. Кроме того, новые волны атак могут только усилить поддержку Украины со стороны ее партнеров.

По версии чат-бота ChatGPT , ответ Кремля вряд ли сведется только к громким заявлениям или единичному массированному удару. Москва уже публично дала понять, что готова усиливать атаки, фактически создав основу дальнейшего расширения кампании. Российское Минобороны говорит о возможных ударах по военным объектам, оборонным предприятиям и связанной инфраструктуре. В то же время, атаки по российским НПЗ могут стать для Кремля поводом для усиления давления на украинскую логистику, энергетику и критические объекты. Среди потенциальных целей могут оставаться крупные города и транспортная инфраструктура.

Однако Украина также демонстрирует готовность отвечать ударами по российскому энергетическому сектору. Зеленский заявил о намерении усиливать атаки на НПЗ РФ в ответ на российские удары, отмечая, что Киев не ставит своей целью гражданские объекты. Таким образом, формируется опасная модель взаимного давления: Россия пытается бить по украинской энергетике и инфраструктуре, а Украина — по ресурсам, которые обеспечивают российскую военную машину.

Таким образом, все три модели ИИ уверены, что Путин действительно может готовить жесткий ответ на удары по НПЗ, ведь атаки на стратегическую нефтяную инфраструктуру затрагивают одну из ключевых опор российской экономики. Однако даже самая масштабная реакция Кремля вряд ли изменит главный факт: война все больше превращается в противостояние ресурсов, технологий и выносливости.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские военные атаковали гражданское судно, перевозившее украинскую кукурузу, в нейтральных водах. Для удара оккупанты применили два беспилотника. Судно принадлежит Турции, а среди членов экипажа находились граждане Азербайджана и Индии.