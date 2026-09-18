Путин готовит потрясающее решение с мобилизацией после выборов: раскрыта особая опасность

Выборы в Госдуму РФ 18-20 сентября снова вернули на первый план вопрос новой мобилизации. Кремль категорически отрицает ее подготовку, однако именно период после голосования рассматривается как потенциальное политическое "окно", когда российские власти теоретически могли бы принять непопулярное решение. Действительно ли Путин пойдет на новый массовый набор и будет ли это закрытие границ для россиян? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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По мнению чат-бота ChatGPT , новая мобилизация в России пока не является неизбежной. Кремль продолжает пополнять армию контрактниками, высокими выплатами и региональными программами. Однако после выборов политические риски непопулярных решений могут снизиться. Если российская армия потребует дополнительных резервов для войны в 2027 году, Москва может активизировать набор уже осенью. Вместо повторения сценария 2022 Кремль может выбрать менее заметный путь — усилить контрактный набор, привлечение резервистов и использование цифрового военного учета.

Ограничения на выезд также не обязательно будут означать одновременное закрытие границ для всех мужчин. Система электронных повесток позволяет использовать запрет на выезд адресно. Поэтому главными сигналами возможного усиления мобилизации станут массовая посылка повесток, активизация военкоматов и увеличение набора резервистов. Такие шаги могут свидетельствовать о подготовке России к продолжительной войне в 2027 году.

Чат-бот Gemini убежден, что вместо официального оглашения второй волны мобилизации Кремль может сделать ставку на менее заметное пополнение армии через цифровую систему военного учета и электронные повестки. Такой механизм позволяет постепенно увеличивать количество военнослужащих без публичной кампании. Для граждан, которые получат повестки, могут применяться предусмотренные законодательством ограничения, в частности, запрет на выезд. Поэтому Москва теоретически способна усиливать мобилизационные меры постепенно в зависимости от потребностей армии.

При этом нет подтвержденных данных, что после выборов Кремль планирует полностью закрыть границы для мужчин или провести мобилизацию именно в конце сентября — октябре. Более реалистичным сценарием может быть адресное ограничение выезда для попавших в систему повесток.

Чат-бот Copilot считает, что после выборов Кремль теоретически может выбрать несколько вариантов пополнения армии. Самое заметное – объявление новой волны мобилизации, если имеющихся резервов окажется недостаточно для продолжения боевых действий. Другой сценарий предполагает ужесточение ограничений на выезд для военнообязанных, прежде всего через систему электронных повесток. В то же время, подтвержденных данных о подготовке полного закрытия российских границ для мужчин пока нет, поэтому такой вариант остается лишь одним из возможных сценариев.

Более незаметным путём может стать продолжение так называемой скрытой мобилизации без отдельного публичного указа. Москва способна наращивать контрактный набор, ужесточать требования к регионам по привлечению военных и использовать разные программы комплектования армии.

Таким образом, все три модели ИИ соглашаются, что главным сигналом станет не конкретная дата после 20 сентября, а изменение практики военного учета: резкое увеличение электронных повесток, расширение набора резервистов и новые решения по комплектованию армии. Если такие шаги начнутся осенью, это может свидетельствовать о подготовке России к продолжению войны в 2027 году. Но назвать достоверную дату новой мобилизации или всеобщего закрытия границ по имеющимся данным сейчас невозможно.

Портал "Комментарии" уже писал, что ближайшие дни могут стать важными для дальнейшего развития войны России против Украины. После завершения выборов в Госдуму Кремль окажется перед необходимостью определяться с последующей стратегией — продолжать боевые действия с возможным наращиванием мобилизационного ресурса или искать вариант остановки войны.