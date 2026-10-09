Россия может готовить очередную массированную ракетную атаку по Украине. По имеющейся информации на 9 октября, противник проводит космическую разведку объектов в центральных, южных и западных регионах страны. Среди потенциальных средств поражения – крылатые ракеты воздушного и морского базирования, отмечают мониторинговые каналы.

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По предварительным данным, на аэродроме "Украинка" снаряжено восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. На них приходится всего 28 крылатых ракет Х-101.

Еще одним потенциальным носителем ракет является российский фрегат "Адмирал Макаров", находящийся в порту Новороссийск. По имеющейся информации, у корабля пять крылатых ракет "Калибр".

Таким образом, речь идет о девяти потенциальных носителях и всего 33 ракетах. В то же время, эти данные не означают, что все указанные ракеты обязательно будут применены во время одной атаки.

Точные сроки возможного ракетного удара неизвестны. Информация о разведке украинских объектов и подготовке носителей ракет может свидетельствовать о потенциальной угрозе, однако сама по себе не позволяет определить время атаки.

Украинцам следует следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ и местных властей, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заранее определить ближайшее укрытие.

Портал "Комментарии" уже писал, что налоговых поступлений Украины хватает лишь примерно на треть государственных расходов. В таких условиях международная финансовая поддержка, в частности со стороны Европейского Союза, имеет значение не только для украинской экономики, но и для безопасности всей Европы.