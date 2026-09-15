Путин готовит новый коварный удар: какие объекты Кремль попытается уничтожить до перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Владимир Зеленский поддержал идею при условии, что государство-агрессор также реально прекратит удары, а в Кремле заявили о положительном отношении такого предложения. Однако пока враг продолжает обстреливать и энергетические объекты. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сможет ли Путин "вынести" украинскую энергетику до установления перемирия.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает главной проблемой разрыв между политическим заявлением о перемирии и его фактическим исполнением. По мнению чат-бота, пока Россия не прекратила удары, говорить о гарантиях безопасности для Украины рано.

Отдельную угрозу представляет изменение российской тактики и более активное использование реактивных дронов, которые сложнее перехватывать. В то же время ChatGPT не считает реалистичным сценарий, при котором Россия полностью вынесет всю энергетику.

У украинской системы уже есть опыт восстановления после масштабных атак, резервирования и рассредоточения мощностей. Но каждый день без реального прекращения ударов, особенно накануне отопительного сезона может дорого стоить.

Поэтому вывод ChatGPT достаточно осторожен: заявление Трампа нельзя воспринимать как гарантию. Пока Россия фактически не прекратила атаку, Украине придется исходить из того, что удары могут продолжиться.

Чат-бот DeepSeek оценивает ситуацию гораздо пессимистичнее. Предполагает, что энергетическое перемирие пока больше похоже на дипломатическое заявление, чем на реально остановивший атаки механизм. По его версии, Россия может использовать удары по энергетике как инструмент давления на Украину. Особо опасным представляется дефицит антибалистических ракет и средств защиты энергообъектов. По мнению чат-бота, без достаточного количества перехватчиков российские войска могут методично бить по подстанциям, ТЭС и другой критической инфраструктуре, пока продолжаются переговоры.

Самый жесткий прогноз DeepSeek состоит в том, что к моменту реальной договоренности Россия может попытаться нанести максимальный ущерб энергосистеме. Именно поэтому перемирие, по его мнению, имеет значение только тогда, когда по заявлениям сразу идут реальные прекращения ударов.

Чат-бот Grok также не исключает серьезных последствий затягивания договоренностей, но не считает, что Россия сможет полностью уничтожить украинскую энергосистему. Украина уже неоднократно восстанавливала поврежденную инфраструктуру и имеет опыт прохождения масштабных атак. Однако дефицит антибалистических средств и проблемы с перехватом реактивных дронов делают ситуацию опасной.

Grok обращает внимание и на другую тактику России. Ей не обязательно уничтожать всю систему одним ударом. Гораздо выгоднее постоянно бить по отдельным объектам и держать энергетику на грани возможностей. В этом случае последствия могут проявиться не только в повреждении инфраструктуры, но и в длительных отключениях, проблемах с теплоснабжением и логистикой зимой.

В заключении все три чат-бота убеждены , что самого политического заявления об энергетическом перемирии недостаточно. Пока Россия не прекратит удары фактически, угроза украинской энергетики сохраняется.

Разница – в оценке масштаба риска. ChatGPT осторожнее и подчеркивает способность Украины восстанавливать систему. Grok считает наиболее вероятным постепенное истощение энергетики. DeepSeek дает самый пессимистический прогноз и допускает попытку России нанести максимальный ущерб договоренностям.

Напомним: портал "Комментарии" писал, может ли энергетическое перемирие стать началом завершения войны.



