Путин готовит новую стратегию, точно сломившую украинцев: эксперт шокировал страшным замыслом Кремля

Российские удары по Киеву имеют не только военное, но и символическое и политическое измерение. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников, анализируя исторические примеры атак на украинские города и современную войну РФ против Украины.

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Портников напоминает об уничтожении Батурина войсками Александра Меншикова в 1708 году, а также о большевистском терроре в Киеве в 1918 году. По его мнению, эти исторические примеры позволяют понять логику нынешних атак России на украинскую столицу.

"Поэтому в новых атаках на Киев, в попытке Путина превратить украинскую столицу в прифронтовый город нет ничего нового и даже удивительного. Заставить Украину отказаться от сопротивления путем уничтожения ее столицы — классика российского представления о победе", — написал Портников.

Журналист обращает внимание на то, что Москва, по его убеждению, воспринимает государства как системы, сосредоточенные вокруг столиц. Именно поэтому контроль Киева Кремль рассматривал как ключ к контролю над Украиной.

"Россия воспринимает другие государства как выстроенные вокруг собственных столиц. Уничтожить Киев с этой точки зрения и значит уничтожить Украину. Запугать Киев и значит запугать Украину", — отметил Портников.

Он также проводит параллель с началом полномасштабного вторжения. По словам журналиста, российское руководство рассчитывало, что захват Киева и смена власти в столице приведут к быстрому подчинению всей страны.

В то же время Портников отмечает, что Украину нельзя отождествлять только с ее столицей. Даже масштабные атаки на Киев не означают автоматического взлома украинского общества.

"Но Украина — она больше Киева. Украина — это не город, даже не территория, которую нужно "зачистить" от несогласных. Это — идея народа и его свободы", — подчеркнул журналист.

Портал "Комментарии" уже писал , что дипломат ошеломил решением Трампа, которое изменит войну в пользу Украины.