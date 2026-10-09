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Путин готовит новую карту ударов по Украине: когда начнется массированный обстрел

Мониторы сообщают о подготовке России к новому массированному удару. Искусственный интеллект оценил возможные даты атаки и потенциальные цели

9 октября 2026, 20:26
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Кречмаровская Наталия

Россия может готовить новый массированный ракетный удар по Украине в ближайшие дни. По состоянию на 9 октября, по данным мониторинговых каналов, противник проводит космическую разведку объектов в центральных, южных и западных регионах. Когда может произойти атака и какие цели окажутся под угрозой, спрогнозировал искусственный интеллект.

Путин готовит новую карту ударов по Украине: когда начнется массированный обстрел

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что после предварительной атаки российская армия могла использовать время для подготовки и пополнения запасов ракет. Период повышенной опасности, по оценке чат-бота, охватывает ближайшие дни и выходные, хотя противник может отложить удар из-за погодных условий или накопления дополнительных ресурсов.

Среди потенциальных целей Gemini называет объекты критической и энергетической инфраструктуры в центральных, западных и южных областях. Это могут быть подстанции, генерирующие мощности и объекты газотранспортной системы. Отдельный риск – удары по логистическим путям.

Чат-бот Grok называет более конкретный временной промежуток – ночь с 10 на 11 октября или с 11 на 12 октября. В то же время отмечает, что точной даты атаки определить невозможно.

По его данным, на аэродроме "Украинка" предположительно снаряжено восемь самолетов Ту-95МС с почти 30 ракетами Х-101, а также фрегат "Адмирал Макаров". Grok описывает это как признаки подготовки к удару.

Среди возможных целей он называет подстанции, теплоэлектроцентрали и линии электропередач в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях. Также не исключает ударов по военным складам и логистическим объектам.

Чат-бот DeepSeek предполагает, что следующий массированный удар может произойти с 11 по 14 октября. Такой прогноз чат-бот связывает с интервалом в четыре-семь суток между атаками и предварительным обстрелом 7 октября.

По приведенным данным, 8 октября реактивные дроны-разведчики фиксировали над Хмельнитчиной, Тернопольщиной, Ровенщиной и Волынью. DeepSeek считает, что такая активность может помогать российским военным проявлять пробелы в украинской противовоздушной обороне.

Чат-бот также упоминает обнародованный мониторами список из 43 населенных пунктов в девяти областях. Среди них – Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Винница, Ужгород, Ивано-Франковск и Черновцы.

Среди возможных целей DeepSeek называет силовые подстанции, соединяющие столицу с атомными электростанциями, а также теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции. Приведенные данные не подтверждают, что все перечисленные города или объекты обязательно станут целями атаки.

В заключении все три модели считают, что в ближайшие дни будет сохраняться угроза нового массированного удара, а среди основных потенциальных целей будет энергетическая инфраструктура. Различаются прогнозы по срокам: Gemini говорит о ближайших днях и выходных, Grok называет ночи 10-12 октября, а DeepSeek — период 11-14 октября.

Отметим, что это лишь прогноз возможной предстоящей атаки РФ. Важно не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сможет ли РФ погрузить Киев в тотальный блэкаут по версии ИИ.




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