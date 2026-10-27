Путин готовит неожиданный звонок европейским лидерам: что может измениться в переговорах по Украине

Российский диктатор Владимир Путин готовится к телефонным переговорам с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Главной темой может стать перспектива мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным собеседников агентства, разговоры могут состояться уже во вторник. Источники попросили не раскрывать их имена, поскольку речь идет о конфиденциальных обсуждениях. Официального подтверждения подготовки звонков на момент публикации не было: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос журналистов, а представители норвежского правительства и офиса президента Финляндии не предоставили оперативных комментариев.

Возможные переговоры проходят на фоне активизации дипломатических усилий. На прошлой неделе спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил Санкт-Петербург для встречи с Путиным. До этого он провел переговоры в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и двумя североевропейскими лидерами.

Если разговор состоится, он станет заметным шагом на фоне длительного отсутствия прямых контактов Путина с руководителями европейских стран, поддерживающих Украину. Последний подобный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся в июле прошлого года.

Финляндия и Норвегия настаивают на участии Европы в обсуждении будущей системы безопасности. Обе страны имеют общую границу с Россией и считают это важным аргументом для своего присутствия за столом переговоров.

При этом перспективы урегулирования остаются неопределенными. Украина сталкивается с нехваткой средств и систем ПВО на фоне ожидаемого усиления российских атак зимой, а отношения Киева с Вашингтоном осложняются разногласиями по вопросам поддержки и безопасности. Сам факт возможного разговора еще не означает достижения договоренностей о прекращении войны.

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