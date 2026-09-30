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Путин готов применить ядерное оружие: что сдерживает от последнего шага

Эксперт Загородний рассказал, почему россияне не могут применить ядерное оружие

30 сентября 2026, 19:08
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Кречмаровская Наталия

В России снова начали угрожать ядерным ударом. Кроме того, в сети интернет появилась информация о якобы в РФ обустроили секретный объект под кодовым названием "Грот" с системами резервного управления стратегическими ядерными силами "Периметр". К тому же посольство РФ в Ирландии пригрозило ядерным ударом в случае блокады Калининградской области.

Путин готов применить ядерное оружие: что сдерживает от последнего шага

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что это только заявления, и появились они потому, что больше нечем пугать.

"Россиянам сказали, что хвататься за ядерку нельзя. Это сказали китайцы. Вот и все. Поэтому это "пляски с бубнами", которые уже ни на кого не производят пораженные. Ну не могут они использовать ядерное оружие", — пояснил Загородний.

По его словам, если бы россияне были уверены, что применение ядерного оружия решит все их проблемы без последствий, то они бы давно это сделали. Однако объяснил, что их предупредили о последствиях и поэтому они не уверены, что это что-то решит.

Эксперт отметил, если этот бункер — мавзолей для Путина, то в таком контексте это хорошая идея.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер РФ Владимир Путин уже вынужден принимать жесткие решения, чего раньше избегал. Так, в Санкт-Петербурге будут сокращены социальные расходы. Причина – отсутствие денег на войну и мотивацию россиян уходить на фронт. Путин пытался ограничить влияние войны на Москву и Питер, однако под давлением проблем не выдерживает.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, почему на самом деле Путину приходится принимать радикальные решения.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WGW8yy8en8A
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