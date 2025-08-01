В еще не обнародованных ранее документах из германских архивов обнаружены свидетельства о давних имперских амбициях Владимира Путина. Как пишет германское издание Spiegel, еще до того, как он стал президентом России, Путин высказывал претензии на территории Крыма, восточной Украины и северного Казахстана.

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Согласно архивам МИД Германии, 14 января 1994 тогдашний генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге задокументировал слова Путина, который на тот момент был первым заместителем главы городского правительства. В дипломатическом отчете отмечается, что Путин уверенно заявлял: Крым, восточная часть Украины и север Казахстана якобы всегда принадлежали России и остаются ее "историческими землями".

Также Путин апеллировал к особому "национальному чувству" россиян, которое, по его словам, иностранцам, в частности немцам, трудно понять.

Эти архивные записи свидетельствуют о том, что планы по расширению российского влияния формировались в его сознании еще задолго до аннексии Крыма, войны на Донбассе и полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В то же время в информационном пространстве появляются сообщения о внутренних чистках в российской элите. По данным The Telegraph, российская верхушка шокирована серией арестов, смертей и репрессий. Бывшие и действующие чиновники, которых недавно считали неприкосновенными, оказались под следствием, за решеткой или погибли при загадочных обстоятельствах.

Портал "Комментарии" писал , что Украина реализует самую масштабную программу оборонного строительства с начала полномасштабной агрессии РФ. По данным The Wall Street Journal, меры направлены на укрепление фронта перед потенциальным новым летним наступлением русской армии.