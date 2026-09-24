Путин даст согласие на встречу с Зеленским только в одном случае: шокирующий сценарий для Украины



















Перспектива прямой встречи президентов Украины и России остается одной из ключевых тем международных переговоров. В то же время Москва не демонстрирует готовности к встрече на условиях, которые предполагали бы равноправный диалог Киева и Кремля. Журналист Виталий Портников считает , что проблема в значительной степени заключается в самом восприятии Кремлем украинской государственности.

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"Первая встреча, конечно, президента Российской Федерации не устраивает, потому что она придает субъектность президенту Украины. И мы с вами неоднократно обсуждали, что последняя встреча президентов России, Украины состоялась в 2019 году в Париже", — отметил эксперт.

По словам журналиста, для Кремля принципиальным остается вопрос того, как именно должно выглядеть украинское государство после войны. Портников увязывает это с историей отношений российского руководства с украинскими президентами.

"Встреча с президентом Украины президента России будет означать признание самого факта существования украинского государства. Поэтому такая встреча не состоится", — утверждает Портников.

При этом вопрос потенциального переговорного формата остается открытым. США продолжают контакты с Москвой: в начале сентября Владимир Путин проводил переговоры со специальными представителями Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Портников считает, что прямой контакт Путина и Зеленского возможен только при кардинальном изменении обстоятельств.

"Она может произойти только в случае, если самой российской государственности будет угрожать разрушение. Никаких других предпосылок, которые когда-нибудь в ближайшем будущем позволят президенту России встретиться с президентом Украины, нет", — подчеркнул журналист.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия все активнее использует реактивные ударные беспилотники, которые значительно быстрее предыдущих версий "Шахедов" и создают дополнительную нагрузку на украинскую систему ПВО. По данным Reuters, из-за роста количества таких дронов эффективность их перехвата снизилась.