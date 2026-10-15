Путин цинично растоптал Трампа после жесткого удара по Украине: США озвучили страшную правду

Российские войска днем 15 октября нанесли удар реактивным беспилотником типа "Шахед" по обычному магазину в Одесской области. В результате атаки торговое заведение испытало частичные разрушения, также повреждены автомобили. Три человека получили ранения.

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О последствиях российских обстрелов сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на месте попадания работают все необходимые службы, а пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Глава государства подчеркнул, что российские атаки не прекращаются, а под вражескими ударами постоянно оказываются гражданские объекты и критическая инфраструктура.

"Важно, чтобы партнеры помогали от этого защищаться. Фактически постоянно под ударами жилые дома, магазины, энергетика и другая критическая инфраструктура. Ни часа тишины", — заявил Зеленский.

Президент также указал на международный контекст российских атак. По его мнению, продолжение ударов по Украине является показательной реакцией Москвы на опасные сигналы со стороны американских чиновников по поводу возможного дальнейшего ослабления санкций против России.

Зеленский напомнил, что ограничения ввели США, европейские государства и другие партнеры в ответ на российскую агрессию. Однако война продолжается, а Москва не прекращает атак на украинские города.

"Санкции за агрессию против Украины, за войну против нас. Ничего не изменилось, война не остановилась. Санкции не должны быть сняты", — подчеркнул глава государства.

Он также призвал международных партнеров усиливать давление на Кремль, а не создавать условия для получения дополнительных ресурсов Россией на продолжение войны. По словам президента, для прекращения российского террора необходима сила и последовательная международная поддержка Украины.

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