Временное ослабление санкций США против России на фоне глобального нефтяного кризиса, возникшего из-за конфликта в Иране, способно укрепить экономику Кремля. Каждый день Россия получает миллионы долларов от продажи нефти, и этот поток средств может поддержать ее финансовые возможности.

Фото: из открытых источников

Об этом на брифинге в Брюсселе заявили представители Европейской комиссии. Они подчеркнули, что позиция ЕС остается неизменной: ослаблять санкции против Москвы пока недопустимо.

Представитель Еврокомиссии по финансовым вопросам Шион МакГарри пояснила, что исключение США в отношении российских танкеров и нефти временное, но оно безусловно повлияет. По ее словам, Европа и Соединенные Штаты прилагали значительные усилия, чтобы ограничить доходы России от нефтяного экспорта.

"Наши ограничения цен на нефть и санкции против РФ направлены на эффективное уменьшение доходов Кремля, и они остаются действенными даже в периоды высокой волатильности на рынках", — отметила МакГарри.

Она добавила, что хотя объемы экспорта российской нефти остаются относительно стабильными, ограничения цен позволяют сократить реальные доходы Москвы, не давая ей извлечь выгоду из конфликта в Иране.

Главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подчеркнула, что сейчас не время для ослабления санкций, и на это уже обратила внимание президент ЕК Урсула фон дер Ляен. Пиньо уточнила, что, по данным Еврокомиссии, Россия ежедневно получает около 150 миллионов долларов дополнительных поступлений от продажи нефти с начала кризиса на Ближнем Востоке, что делает ее одним из главных бенефициаров этой ситуации.

