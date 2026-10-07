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Путин будет шокирован этим болезненным ударом Украины: какое решение Киева навсегда изменит войну

Александр Бабак объяснил, почему украинские технологии РЭБ могут существенно усилить защиту от ракетных атак РФ

7 октября 2026, 11:20
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Клименко Елена








Украина может усилить противоракетную защиту благодаря собственным разработкам в области радиоэлектронной борьбы. Речь идет, в частности, о системе "Лима", привлекшей внимание американского издания Wall Street Journal. По словам политического эксперта Александра Бабака, украинская технология потенциально способна стать важным дополнением к традиционным средствам ПВО.

Путин будет шокирован этим болезненным ударом Украины: какое решение Киева навсегда изменит войну

Фото: из открытых источников

Как объясняет эксперт, система может оказывать влияние на навигацию отдельных типов ракет, вмешиваясь в работу их систем наведения. Особенно перспективным направлением Бабак считает противодействие скоростным целям, в частности, баллистическим ракетам, которые остаются одной из самых сложных угроз для украинского ПВО.

"Если украинские разработчики действительно получили возможность влиять на траекторию ракеты через ее навигационную систему, это может стать очень серьезным дополнением к классической противоракетной обороне. Особенно важно, если такая технология работает против скоростных целей, ведь баллистические ракеты сегодня являются одним из самых больших вызовов", — отметил Бабак.

Еще одно преимущество РЭБ – экономическое. Для противодействия ракете не обязательно использовать дорогую зенитную ракету-перехватчик. Это может иметь стратегическое значение, беря во внимание масштабы русских комбинированных атак.

"Россия пытается истощать нашу противовоздушную оборону массированными ударами, используя одновременно ракеты и дроны. Поэтому технология, позволяющая нейтрализовать часть угроз без расходования дорогостоящих боеприпасов ПВО, может существенно изменить баланс в этой войне", — пояснил эксперт.

Бабак также отметил эффективность украинских военных во время последних атак РФ. В то же время, по его мнению, масштабирование собственных систем РЭБ могло бы создать дополнительный уровень защиты критической инфраструктуры, особенно в преддверии отопительного сезона.

"Мы можем говорить о формировании дополнительного защитного купола над Украиной. Но реальные возможности "Лимы" пока в значительной степени остаются закрытыми, поэтому окончательные выводы можно будет делать только по результатам ее практического применения", — подчеркнул Бабак.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российская армия устроила Украине очередную кровавую ночь, нанеся массированный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия атаки очередным свидетельством российского террора.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BHLvGhD6a6A
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