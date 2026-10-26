Путин будет бить по Украине 300 баллистических ракет: в ВСУ ошеломили единственным жестким решением

Украина должна быть готова к тому, что российских баллистических ракет может оказаться больше, чем средств противовоздушной обороны для их перехвата. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

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По его словам, в ходе трех последних обстрелов Россия применила около 39, 16 и 23 ракет соответственно. С учетом единичных пусков это примерно 80 ракет в неделю.

"При таком темпе это более 300 ракет в месяц, которые атакуют как баллистика", — отметил Игнат. В то же время, он усомнился, что российские войска смогут длительное время поддерживать такую интенсивность ударов, ведь запасы ракет в РФ не безграничны.

Отдельной проблемой остается дефицит боеприпасов для американских комплексов Patriot. Игнат привел пример атаки, в ходе которой из 39 ракет удалось сбить всего пять, и объяснил это, в частности, нехваткой ракет-перехватчиков.

По мнению представителя Воздушных сил, наряду с усилением ПВО необходимо наносить удары по российским пусковым установкам и предприятиям, производящим баллистические ракеты и боеприпасы к ним. Также важным остается санкционное давление, которое должно ограничивать финансовые возможности России.

Игнат подчеркнул, что европейские партнеры, в том числе Испания, Польша, Румыния, Германия и Нидерланды, имеют комплексы Patriot и могут рассматривать передачу Украине дополнительных ракет. В то же время он признал, что союзники также нуждаются в защите.

"Если вы нам не дадите их сейчас, то потом они вам уж точно не помогут", — привел Игнат слова одного из высокопоставленных военных, объясняя важность своевременной военной помощи Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговоры между Россией и Соединенными Штатами не обязательно свидетельствуют о приближении завершения войны против Украины. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Кремль может использовать дипломатические контакты для создания впечатления прогресса, не отказываясь от своих требований в Киев.