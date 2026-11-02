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Путин будет беспощадно уничтожать Киев: политолог озвучил страшный прогнеоз об основных целях диктатора

Политолог предполагает, что Россия может усилить атаки по Киеву, Одессе и прифронтовым городам, пытаясь давить на Украину из-за тыловой инфраструктуры.

2 ноября 2026, 14:00
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Клименко Елена








Политолог Виктор Бобиренко считает , что зимой Россия может сосредоточить усилия на атаках по украинским городам и тыловой инфраструктуре. По его оценке, Кремль может пытаться создать для Украины дополнительное давление из-за ударов по столице, крупным городам и объектам, от которых зависит логистика.

Путин будет беспощадно уничтожать Киев: политолог озвучил страшный прогнеоз об основных целях диктатора

Фото: из открытых источников

Эксперт предположил, что среди основных целей российских атак могут оказаться Киев, Одесса и прифронтовые областные центры. Он также обратил внимание на угрозы Харькову, Сумам, Запорожью и Херсону.  

"Киев будут валить баллистикой. Для чего? Чтобы мы сдались. То есть стратегия не на победу на фронте, а на победу в тылу", — заявил Бобиренко.

По мнению политолога, таким образом Россия может попытаться нарушить работу украинской логистики и сделать жизнь в больших городах более сложной. Он считает, что давление на гражданскую инфраструктуру может оказаться одним из ключевых элементов российской тактики в течение зимнего периода.

В то же время, Бобиренко отметил, что ситуация на фронте, экономические возможности России и международная поддержка Украины будут оставаться важными факторами дальнейшего развития войны.  

Политолог также увязывает способность Москвы продолжать боевые действия с доходами от экспорта нефти. По его оценке, снижение мировых цен на нефть могло бы усилить экономическое давление на Россию.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко считает, что Китай имеет значительное влияние на ход российско-украинской войны благодаря экономической зависимости Москвы от Пекина. По его мнению именно китайский лидер Си Цзиньпин может создать для Владимира Путина условия, при которых продолжать боевые действия станет сложнее.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zODf8ZlWWyM
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