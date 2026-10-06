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Путин больше не сможет использовать свой главный инструмент шантажа: озвучен жесткий план удара по РФ

Евросоюз уже значительно снизил зависимость от российского газа, разнообразив источники поставок и нарастив инвестиции в собственную чистую энергетику

6 октября 2026, 13:05
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Клименко Елена

Европейский Союз сохраняет намерение полностью отказаться от импорта российского газа до конца 2027 года, несмотря на нынешний энергетический кризис и значительный рост стоимости энергоносителей. Об этом 6 октября заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге.

Путин больше не сможет использовать свой главный инструмент шантажа: озвучен жесткий план удара по РФ

Фото: портал "Комментарии"

По ее словам, за последние годы ЕС уже сделал значительный шаг к энергетической независимости России. Европейские страны стали более активно искать альтернативных поставщиков газа, одновременно наращивая инвестиции в собственную чистую энергетику.

Фон дер Ляен напомнила, что еще четыре года назад Москва оказала значительное влияние на европейский энергетический рынок. Тогда около 45% импортируемого Евросоюзом газа поступало из России. После начала полномасштабной войны значительная часть этих поставок была прекращена.

"Четыре года назад Россия пыталась нас шантажировать. К тому времени 45% нашего импорта газа поступало из России. Почти за одну ночь почти весь этот импорт был прекращен. Но Европа держалась вместе, и мы вышли из этого сильнее", — заявила президент Еврокомиссии.

В то же время, зависимость ЕС от российского газа уже существенно сократилась. По словам фон дер Ляен, его доля упала до 12%, а следующая цель — полный отказ от таких поставок.

"Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля до конца следующего года", — подчеркнула она.

При этом Европе приходится принимать подобные решения в условиях нового энергетического давления. Фон дер Ляен отметила, что с конца февраля газ подорожал на 140%, а дизельное топливо – вдвое. По ее словам, дополнительные расходы Европы на импорт ископаемого топлива с начала войны в Иране уже составили 100 млрд евро.  

Несмотря на это, президент Еврокомиссии выразила уверенность, что ЕС сможет пройти нынешний кризис и выйти из него сильнее.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Украине с новой силой развернулась дискуссия о возможности мирных переговоров с Россией. Однако политолог Виктор Андрусив считает, что этот спор в значительной степени является следствием эмоционального истощения украинского общества, пятого года живущего в условиях полномасштабной войны.



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