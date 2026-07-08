Путин бьет по Киеву, чтобы нажать на Трампа: раскрыт страшный замысел Кремля

Массированные ночные атаки России по Киеву и другим украинским городам преследуют не только военную, но и политическую цель. Кремль пытается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу, что он якобы сохраняет рычаги влияния в войне и способен диктовать свои условия. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

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По словам эксперта, на первый взгляд, последние массированные удары могут выглядеть хаотичными, ведь российские ракеты и дроны попадают преимущественно в гражданские объекты, жилые дома и городскую инфраструктуру. Однако Криволап считает, что за этими атаками наблюдается четкий политический расчет.

"Я вижу единственную логику – показать Трампу, что у Путина есть какие-то козыри", – подчеркнул эксперт.

По его убеждению, глава Кремля хорошо знает, что американский президент часто использует понятие "козырей" в политических переговорах. Именно поэтому Москва пытается создать впечатление, что она до сих пор способна наносить Украине масштабные разрушения и таким образом сохраняет сильные переговорные позиции.

Криволап отметил, что Украина уже продемонстрировала свои возможности успешными ударами по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Именно эти операции, по его мнению, стали для Киева значительными "козырями". В ответ Россия пытается компенсировать свои неудачи серией массированных атак по украинским городам.

Эксперт обратил внимание, что российские удары в основном направлены не на достижение военного результата, а на создание картинки масштабных разрушений. Кремль стремится продемонстрировать способность избивать по жилым кварталам, детским садам, гражданским предприятиям и автомобилям, чтобы сформировать иллюзию силы.

В то же время, убежден Криволап, на фронте у России нет оснований говорить об определяющих успехах. Он привел в пример заявления российской пропаганды о якобы захвате Константиновки, не соответствующих реальной ситуации.

"Ему больше нечем похвастаться по поводу фронта. Поэтому и остаются такие удары", – объяснил эксперт.

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