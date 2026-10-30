Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна не намерена менять принципиальную позицию по отношению к России и смягчать публичную критику Кремля. Так он отреагировал на сообщение о том, что Пентагон якобы просил союзников более сдержанно высказываться о Москве. Об этом сообщает Delfi.

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По словам Михала, попытки договориться с диктаторами и наладить с ними отношения обычно заканчиваются унижением и утратой свободы. Он подчеркнул, что Эстония и другие балтийские государства последовательно предупреждают об опасности России и не собираются отказываться от этой позиции.

Премьер также обратил внимание на противоречивую ситуацию: внутри страны оппозиционные политики обвиняют власть в недостаточной решительности, в то время как в международном информационном пространстве появляются сообщения о просьбе союзников уменьшить остроту заявлений по России.

Михал уточнил, что лично не получал подобных обращений от американской стороны. В последний раз он встречался с президентом США Дональдом Трампом летом в Анкаре, но тогда вопрос риторики по Москве не обсуждали.

"Я не собираюсь сдерживаться. Путин – диктатор, убивающий женщин и детей. И будет продолжать это делать, пока его не заставят изменить курс", — заявил глава эстонского правительства.

Он добавил, что НАТО в последние годы принимает меры по сдерживанию России. По оценке Михала, российский лидер сталкивается с трудностями в поле боя, а также вынужден реагировать на пожары в российских городах и портах. В то же время, эстонский премьер признал, что предстоящая зима может быть сложной для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления российских властей о якобы готовности Владимира Путина к телефонному разговору с Владимиром Зеленским не означают, что Кремль изменил свою позицию.