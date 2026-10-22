"Пусть отдадут Путину собственную территорию": эксперт жестко разнес Запад за циничную уступку Кремлю в отношении Украины

Украина рискует оказаться в ситуации, когда ее территории станут предметом договоренностей между крупными государствами без учета позиции Киева. Об этом заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда, комментируя возможные сценарии завершения российско-украинской войны и роль европейских партнеров в переговорах.

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По словам эксперта, дискуссии о возможных уступках Украины ради прекращения боевых действий вызывают серьезные вопросы. В частности, он критически оценил подход, при котором Киеву могут предлагать обмен территорий на определенные гарантии безопасности или перспективы вступления в НАТО.

"Пусть они попытаются часть собственной территории отдать Путину и затем посмотрят на свою реакцию", — заявил Магда, комментируя возможные предложения по территориальным уступкам.

Политолог подчеркнул, что Украина должна быть полноценным участником любого процесса, определяющего ее будущее. По его мнению, европейские государства должны не только обсуждать возможные компромиссы, но и четко объяснять Вашингтону и другим международным партнерам, почему уступки агрессору могут создать дополнительные угрозы всей Европе.

"Я бы очень хотел, чтобы принцип ничего об Украине без Украины придерживался", — подчеркнул Магда.

Эксперт также обратил внимание на риски, связанные с медленным принятием решений в Евросоюзе. Пока европейские институты ищут общую позицию, Россия и США могут действовать быстрее, что усложняет положение Киева.

Портал "Комментарии" уже писал , что переговоры о завершении войны могут не приблизить мир, а стать инструментом давления на Украину. Политолог Олег Саакян считает, что администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться дипломатического результата, в то время как Россия может использовать переговорный процесс для продолжения войны на выгодных для себя условиях.