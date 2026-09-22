Украинская армия провела успешную опережающую операцию на территории Российской Федерации, поразив инфраструктуру, непосредственно обеспечивающую воздушный террор против мирных городов Украины. Новым эпицентром демилитаризации стал закрытый военный объект оккупантов в Орловской области, где проходил полный цикл обслуживания автономных средств нападения.

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В высшем военном командовании страны официально отчитались о весомых результатах ночной боевой работы подразделений.

"21 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА противника в районе населенного пункта Цимбулово Орловской области РФ, — сообщили в Генеральном штабе ВСУ, детализируя характер и масштабы нанесенного захватчикам ущерба. Спецназовцы и артиллеристы зафиксировали серьезные разрушения: — Подтверждено поражение по меньшей мере трех складских помещений для хранения БПЛА с возгоранием, повреждения площадки запуска реактивных БПЛА и пяти пусковых установок".

Эта спецоперация является элементом долгосрочной стратегии Вооруженных Сил Украины, направленной на системное обжиг дальнобойного потенциала агрессора еще до того, как вражеская авиация или дроны пересекут государственную границу.

"Силы обороны Украины систематически и приоритетно поражают места хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА с целью снижения способностей российского агрессора наносить поражение гражданским объектам на территории Украины, — резюмировали в пресс-центре Генштаба, оставив традиционное оптимистическое напоминание для общества. Офицеры заверили: — Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует! Слава Украине!".

Военные аналитики подчеркивают, что выведение сразу пяти пусковых установок и площадки для старта новейших реактивных модификаций беспилотников позволит существенно снизить интенсивность ночных налетов на украинские регионы в ближайшее время и заставит врага тратить недели на восстановление утраченной логистики.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что МО РФ опубликовало отчет, куда именно массированно били сегодня ночью.