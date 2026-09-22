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Недилько Ксения
Украинская армия провела успешную опережающую операцию на территории Российской Федерации, поразив инфраструктуру, непосредственно обеспечивающую воздушный террор против мирных городов Украины. Новым эпицентром демилитаризации стал закрытый военный объект оккупантов в Орловской области, где проходил полный цикл обслуживания автономных средств нападения.
Иллюстративное фото
В высшем военном командовании страны официально отчитались о весомых результатах ночной боевой работы подразделений.
Эта спецоперация является элементом долгосрочной стратегии Вооруженных Сил Украины, направленной на системное обжиг дальнобойного потенциала агрессора еще до того, как вражеская авиация или дроны пересекут государственную границу.
Военные аналитики подчеркивают, что выведение сразу пяти пусковых установок и площадки для старта новейших реактивных модификаций беспилотников позволит существенно снизить интенсивность ночных налетов на украинские регионы в ближайшее время и заставит врага тратить недели на восстановление утраченной логистики.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что МО РФ опубликовало отчет, куда именно массированно били сегодня ночью.