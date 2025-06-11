Прорвались ли войска РФ до границ Днепропетровской области: в ВСУ сделали важное заявление

На 11 июня подразделений российской армии на административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями нет. Об этом в эфире Общественного сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что, несмотря на постоянные вбросы со стороны российских СМИ и попыток продвижения оккупантов, им не удалось достичь определенного предела между регионами.

"Россияне пытаются прорваться с Покровского и Новопавловского направлений. Их целью было выйти на админграницу до 9 мая, однако это не удалось — попытки продолжаются еще с конца апреля", — пояснил Трегубов.

По его словам, штурмы проводятся малыми группами пехоты, которые продвигаются через лесополосы и зеленые зоны. В тактическом плане враг применяет группы по 3–6 человек, "нащупывающих слабые места" в украинской обороне.

"Если удается где-то проникнуть, они пытаются закрепиться в любых руинах или лесополосе, ожидая подкрепления и поставки. После этого переходят к активным действиям", — добавил представитель.

Также, по его словам, в некоторых случаях оккупанты используют легкую технику, в том числе мотоциклы, для прорывов.

Ранее офицер бригады НГУ "Рубеж" Владимир Черняк сообщил, что на Покровском направлении РФ сосредоточила ударную группировку, которая постоянно атакует украинские позиции.

А спикер Сил обороны южного направления Владислав Волошин подчеркнул: противник уже несколько недель пытается прорваться в Днепропетровщину, но безрезультатно — на его пути стоят Зеленое Поле и Свободное Поле.

Как уже писали "Комментарии", российское наступление в Днепропетровской области ведется, в частности, для создания обещанной диктатором РФ Владимиром Путиным буферной зоны в Украине, необходимой для защиты границ России. Об этом заявил на брифинге спикер главы государства Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство ТАСС.