Приоритет в войне должен измениться: в Украине прямым текстом заявили о цели "погасить Москву"

Удары ВСУ по топливной и энергетической инфраструктуре РФ повлекли за собой серьезные искажения внутреннего рынка топлива в России, отметил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

Фото: 24 Канал

По его словам, Москва уже пытается компенсировать дефицит, изменяя таможенную политику — в частности, рассматривает возможность отмены или снижения импортных пошлин, чтобы ускорить поставки бензина, дизеля и других нефтепродуктов из-за рубежа, прежде всего из Китая и Индии.

Гончар подчеркнул, что Украине следует расширять перечень целей для ударов. Он напомнил, что с 2023 г. основная концентрация ударов приходилась на нефтеперерабатывающие мощности России; В последнее время стали затрагивать и элементы нефтетранспорта. Отдельные атаки были направлены и на энергосистему, но, по его оценке, эти удары были локальными и не выходили за пределы чувствительных точек. При этом эксперт подчеркнул асимметрию: Россия ведет системные удары по генерации и энергетической инфраструктуре Украины, тогда как наши удары пока частично ослабили врага.

Гончар также отметил, что РФ нанесла значительный ущерб украинской газодобыче — почти 40% были выведены из строя. В то же время он отметил, что удары по объектам "Газпрома" Украина фактически еще не начинала, поэтому здесь есть простор для дальнейших действий.

По мнению эксперта, среди приоритетных вариантов должна рассматриваться энергетическая блокада столичного региона Москвы и Московской области. Он аргументировал это тем, что не следует охватывать всю территорию России: основные центры принятия решений сосредоточены в столице, и именно ее стратегическое ослабление могло бы существенно повлиять на ход конфликта.

